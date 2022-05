Na een reis van 471 miljoen kilometer en een landing in 7 'horrorminuten' bereikte NASA's Marsrover Perseverance een jaar geleden de rode planeet. Sindsdien heeft het karretje kilometers afgelegd in de Jezero-krater, meer dan 100.000 foto's teruggestuurd naar de aarde, gaten geboord in gesteente, monsters opgeslagen in buisjes en een helikoptertje laten vliegen.

De minimale duur van de Mars 2020-missie is twee jaar. Nu het eerste jaar erop zit, blikken we terug op de gedane ontdekkingen en behaalde mijlpalen. Ook kijken we vooruit, want hoewel de helft van de minimale missieduur er al op zit, is Perseverance eigenlijk pas net begonnen.