Mars-helikopter Ingenuity heeft zijn laatste vlucht afgelegd

NASA stopt met helikoptermissie Ingenuity op Mars. De kleine helikopter vloog daar sinds 2020 en heeft sindsdien 72 vluchten gemaakt, veel meer dan verwacht. Nu is echter een van de rotorbladen stuk, waardoor de missie eindigt.

NASA zegt dat het stopt met de Ingenuity-missie. Dat gebeurt nadat het Jet Propulsion Laboratory, dat de helikopter bestuurt, eerder al problemen ondervond met het voertuig. Eerder deze maand verloren de JPL-ingenieurs al tijdelijk contact met de helikopter. Daarop bracht NASA een afbeelding naar buiten van de schaduw van een van de rotorbladen, die beschadigd leek te zijn. De bladen roteren 2537 keer per minuut en als een ervan niet goed werkt, kan de helikopter nog verder beschadigd raken.

Het ruimteagentschap heeft daarom besloten de helikopter niet meer te laten vliegen. Ingenuity landde op 18 februari 2020 op Mars, samen met de rover Perseverance. NASA doet de aankondiging dan ook op Sol 1000, zoals de dagen op Mars worden berekend.

Ingenuity heeft zijn missie veel beter volbracht dan NASA had durven hopen. Het ruimteagentschap wist aanvankelijk niet eens of de helikopter wel zou kunnen vliegen, aangezien de dichtheid van de atmosfeer op Mars minder dan één procent bedraagt van die op aarde. NASA hoopte dat de helikopter 5 vluchten zou kunnen maken in een maand. Uiteindelijk bleek de rover in een periode van drie jaar niet minder dan 72 vluchten te maken, waarvan de hoogste tot 24 meter boven het Martiaanse oppervlak kwam. In totaal haalde de helikopter een vluchttijd van meer dan twee uur en legde hij 17 kilometer af.