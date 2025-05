Marsrover Perseverance vindt opnieuw organisch materiaal in Jezero-krater

Marsrover Perseverance heeft in een 3,5 miljard jaar geleden gevormde rivierdelta in de Jezero-krater op Mars een monster verzameld waar organische moleculen in blijken te zitten. Dat is geen definitief bewijs dat er ooit leven is geweest, maar het is wel een potentiële indicatie.

NASA spreekt over 'intrigerende organische verbindingen' die in een moddersteen zijn gevonden. Het gaat om een steen van een meter breed, genaamd Wildcar Ridge. Hier heeft Perseverance op 20 juli een stukje van het oppervlak van af geschaafd zodat het SHERLOC-instrument (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) analyses kon uitvoeren. Uit die analyses komt naar voren dat de monsters een klasse van organische moleculen bevatten die in ruimtelijke zin gecorreleerd zijn met die van sulfaatmineralen. Volgens NASA kunnen deze mineralen in lagen sedimentair gesteente worden aangetroffen en kunnen ze belangrijke gegevens opleveren over de wateromgevingen waarin ze zijn gevormd.

Het is niet de eerste keer dat er bewijs voor de aanwezigheid van organisch materiaal is gevonden op de rode planeet. Perseverances voorganger Curiosity ontdekte dit al in 2013 en Perseverance heeft eerder ook al eens organisch materiaal gevonden in de Jezero-krater. Wat zo bijzonder is aan de huidige, recente ontdekking is dat SHERLOC hierbij de overvloedigste organische verbindingen tot nu toe heeft gevonden. Bovendien werd deze laatste ontdekking gedaan in een gebied waar in een ver verleden sediment en zouten in een meer werden afgezet onder omstandigheden waarin wellicht leven mogelijk zou kunnen zijn geweest.

De project scientist van Perseverance, Ken Farley, licht dat nader toe: "In het verre verleden werden het zand, de modder en zouten die het Wildcat Ridge-monster vormen, afgezet onder omstandigheden waarin leven mogelijk heeft kunnen gedijen. Het feit dat de organische stof is gevonden in zo'n sedimentair gesteente, dat bekend is om het behoud van fossielen van het oude leven hier op aarde, is belangrijk."

Hij erkent echter dat er pas definitieve conclusies kunnen worden getrokken zodra dit monster samen met alle andere verzamelde monsters naar de aarde worden gebracht. Daartoe moet een ESA-missie in 2028 op Mars landen om de door Perseverance verzamelde monsters op te pikken en naar de aarde te brengen. In 2033 moeten de monsters op aarde aankomen. Deze missie is nog niet zo lang geleden aangepast; de Europese fetchrover zal de monsters niet meer ophalen; die taak komt nu toe aan Perseverance of twee back-up-helikopters. Deze helikopters zijn gebaseerd op Ingenuity, de helikopter die Perseverance op Mars bijstaat en inmiddels al zo'n 30 vluchten heeft uitgevoerd.