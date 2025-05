Blade Runner-liveaction-tv-serie is officieel besteld door Amazon

Amazon heeft formeel opdracht gegeven om de eerder besproken Blade Runner-tv-serie te maken. Dat meldt filmwebsite Variety. Mogelijk speelt de liveactionserie zich af vijftig jaar na de gebeurtenissen van de film Blade Runner 2049.

Filmposter van Blade Runner (1982)

Variety schrijft dat de serie de titel Blade Runner 2099 zal krijgen. Er zijn nog weinig nadere details, maar deze titel suggereert dat de serie speelt in een periode vijftig jaar na de gebeurtenissen van de in 2017 uitgebrachte film Blade Runner 2049. Die is het vervolg op de originele Blade Runner-film uit 1982.

Silka Luisa zal fungeren als showrunner en executive producer. Ridley Scott, de regisseur van onder meer de originele Blade Runner, zal ook een productierol op zich nemen. Scott maakte in november vorig jaar al bekend dat er een Blade Runner-serie aan zat te komen. Toen werd er gesproken over tien afleveringen van een uur per stuk.

Vernon Sanders, het hoofd van global television-afdeling bij Amazon Studios, stelt dat de nieuwe serie 'het intellect, de thema's en de geest van zijn filmvoorgangers hoog zal houden'. Twee medeoprichters van het betrokken productiebedrijf Alcon Entertainment zeggen 'meer dan enthousiast' te zijn om de Blade Runner-canon verder uit te breiden 'naar een nieuwe, rijk met de provocerende verhaallijn die Silka heeft gecreëerd'. Nadere details over het project ontbreken nog.

Blade Runner is een sciencefictionfilm uit 1982, met hoofdrollen voor Harrison Ford en Rutger Hauer. Het verhaal is losjes gebaseerd op Do Androids Dream of Electric Sheep?, van auteur Philip K. Dick. In 2017 kwam Blade Runner 2049 uit als vervolg op de eerste film. Deze film werd geregisseerd door Denis Villeneuve en hierin speelt Ryan Gosling de hoofdrol.