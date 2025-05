Google werkt aan functie voor transcriberen van spraakberichten in Berichten-app

Google werkt aan een functie om transcripties van spraakberichten te kunnen bekijken in de app. Gebruikers hebben zo een idee van de inhoud van een ontvangen spraakbericht op momenten dat zij niet in de gelegenheid zijn om het spraakbericht te beluisteren.

In screenshots, gemaakt door 9to5Google, is te zien hoe de transcriptie van spraakberichten er mogelijk uit komt te zien in de app. In een iteratie worden inkomende spraakberichten automatisch getranscribeerd zodra ze ontvangen zijn; in een andere moet een gebruiker op een nieuwe transcribeerknop drukken, waarna het spraakbericht wordt omgezet in tekst.

9to5Google dook in de laatste APK van de app en meldt dat de functie waarschijnlijk nog niet breed wordt uitgebracht, maar dat het team van de website de functie handmatig werkend heeft gekregen. Volgens de website zijn de transcripties van spraakberichten via de Berichten-app van Google grotendeels correct, al zou er wel een merkbare vertraging optreden van dertien seconden voordat de tekst getranscribeerd wordt na het drukken op de knop. Het is niet bekend of en wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar wordt.

Bron: 9to5Google