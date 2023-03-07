NASA's Curiosity-rover fotografeert wolkenstralen op Mars

De al meer dan tien jaar op Mars rondrijdende rover Curiosity houdt van zonsondergangen en de schemering. Een maand geleden fotografeerde de NASA-rover zogeheten wolkenstralen. Dat was de eerste keer dat dit fenomeen zo duidelijk op de rode planeet is waargenomen.

Curiosity maakte de foto met wolkenstralen op 2 februari, ofwel de 3730e sol van de missie. Een sol is de naam voor een Marsdag, die iets langer duurt dan een dag op aarde, te weten 24 uur, 39 minuten en 35 seconden. Wolkenstralen worden ook wel zonneharpen, schemeringsstralen of crepusculaire stralen genoemd.

De foto is onderdeel van een in januari begonnen onderzoek naar de wolken tijdens de schemering op Mars. Dit onderzoek is halverwege deze maand ten einde en maakt met name gebruik van een kleurencamera, de Mast Camera. Het gebruik van een kleurencamera helpt wetenschappers om te zien hoe wolkendeeltjes gaandeweg groeien. In 2021 heeft de rover ook al observaties gedaan van nachtelijke wolken. Bij die observaties van twee jaar geleden zijn vooral de zwart-witnavigatiecamera's van de rover gebruikt.

De meeste wolken op de rode planeet bevinden zich niet hoger dan 60km boven het oppervlak en bestaan uit waterijs, maar de wolken van de foto lijken zich volgens NASA nog hoger te bevinden. Omdat het daar nog kouder is, zouden de wolken bijvoorbeeld uit droogijs kunnen bestaan.

Curiosity fotografeerde op 27 januari een set van veervormige wolken met regenboogachtige kleuren, veroorzaakt door de zon. Door deze kleuren te bestuderen, kunnen wetenschappers iets zeggen over de grootte van de deeltjes in de wolken en hoe ze na verloop van tijd groeien.

Beide foto's zijn gemaakt door 28 individuele foto's samen te voegen tot een groot panorama. De afbeeldingen zijn bewerkt om de highlights wat meer te accentueren.