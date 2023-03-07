NASA's Curiosity-rover fotografeert wolkenstralen op Mars

De al meer dan tien jaar op Mars rondrijdende rover Curiosity houdt van zonsondergangen en de schemering. Een maand geleden fotografeerde de NASA-rover zogeheten wolkenstralen. Dat was de eerste keer dat dit fenomeen zo duidelijk op de rode planeet is waargenomen.

Curiosity maakte de foto met wolkenstralen op 2 februari, ofwel de 3730e sol van de missie. Een sol is de naam voor een Marsdag, die iets langer duurt dan een dag op aarde, te weten 24 uur, 39 minuten en 35 seconden. Wolkenstralen worden ook wel zonneharpen, schemeringsstralen of crepusculaire stralen genoemd.

Curiosity wolkenstralen

De foto is onderdeel van een in januari begonnen onderzoek naar de wolken tijdens de schemering op Mars. Dit onderzoek is halverwege deze maand ten einde en maakt met name gebruik van een kleurencamera, de Mast Camera. Het gebruik van een kleurencamera helpt wetenschappers om te zien hoe wolkendeeltjes gaandeweg groeien. In 2021 heeft de rover ook al observaties gedaan van nachtelijke wolken. Bij die observaties van twee jaar geleden zijn vooral de zwart-witnavigatiecamera's van de rover gebruikt.

De meeste wolken op de rode planeet bevinden zich niet hoger dan 60km boven het oppervlak en bestaan uit waterijs, maar de wolken van de foto lijken zich volgens NASA nog hoger te bevinden. Omdat het daar nog kouder is, zouden de wolken bijvoorbeeld uit droogijs kunnen bestaan.

Curiosity fotografeerde op 27 januari een set van veervormige wolken met regenboogachtige kleuren, veroorzaakt door de zon. Door deze kleuren te bestuderen, kunnen wetenschappers iets zeggen over de grootte van de deeltjes in de wolken en hoe ze na verloop van tijd groeien.

Beide foto's zijn gemaakt door 28 individuele foto's samen te voegen tot een groot panorama. De afbeeldingen zijn bewerkt om de highlights wat meer te accentueren.

Curiosity wolkenstralen

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 18:09
12 • submitter: Anonymoussaurus

07-03-2023 • 18:09

12

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (12)

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Jirnsum 7 maart 2023 19:04
60 kilometer is echt bizar hoog (moet toegeven dat ik ben gaan checken in bronartikel of het geen tikfout was). Op aarde slechts kilometer of 15 voor de hoogste wolken (cirrostratus)

[Reactie gewijzigd door Jirnsum op 27 juli 2024 02:01]

WhiteSnake76 @Jirnsum7 maart 2023 19:27
Op aarde komen wolken voor op 85 kilometer hoogte, Lichtende Nachtwolken of Noctilucent Clouds die nog steeds een beetje een mysterie zijn voor de wetenschap.
Vic-Green @WhiteSnake767 maart 2023 21:59
Dat klopt helemaal! Er zijn zelfs wolken op 98 kilometer waargenomen, maar dit is zeer zeldzaam.
Netrunner @WhiteSnake767 maart 2023 20:03
In het artikel wat Jirnsum deelt staat juist dat wolken op aarde tussen 6-12km hoogte zitten (en dit zijn zelfs de hogere categorie), wat bedoel jij dan met wolken die op 85km hoogte zitten?

Wolken van middelhoge categorie zitten op 2-6km en de rest onder de 2km

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 27 juli 2024 02:01]

D-Three @Netrunner7 maart 2023 20:16
wat bedoel jij dan met wolken die op 85km hoogte zitten?
@WhiteSnake76 schrijft er de naam bij. Googlen is dan niet zo moeilijk? :?
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lichtende_nachtwolk
Jirnsum @WhiteSnake767 maart 2023 20:26
Interessant! Dank voor je toevoeging! :)
NitroX infinity @Jirnsum7 maart 2023 19:27
Zal wel met de zwaartekracht en dichtheid van de atmosfeer te maken hebben.
OCU-Macs @Jirnsum7 maart 2023 19:28
Wellicht ten gevolge van de lagere zwaartekracht dat je op Mars op wat grotere hoogten wolken tegenkomt?
umbrella1982 @Jirnsum8 maart 2023 14:12
Sterker nog, als je kijk naar Olympus berg op Mars. Je zou kunnen hiken van grond tot space.

Zo hoog is het :P

Bron:
https://futurism.com/height-of-olympus-mons
iNSANiTi @Jirnsum9 maart 2023 08:12
Kijk vooral rond de kortste dagen in het jaar (medio juni-juli) tussen 22.00 en 01.00 richting het noorden en tussen 03.00-05.30 richting NO. De laatste jaren komen er regelmatig prachtige exemplaren voorbij. Je kunt ze dus niet missen! En als je twijfelt of het NLC's zijn dan zijn ze het niet!

[Reactie gewijzigd door iNSANiTi op 27 juli 2024 02:01]

KKose 8 maart 2023 00:18
Wauw, onvoorstelbaar mooi!
piertje1984 8 maart 2023 09:42
Ik wist niet eens dat er wolken bestonden op Mars.. geweldige foto's!

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