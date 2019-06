Curiosity vindt 'grote' hoeveelheden methaan op Mars

NASA zou met Mars-rover Curiosity mogelijk een relatief grote hoeveelheid methaan hebben gevonden op Mars. Het gas kan op verscheidene biologische manieren worden gevormd, waardoor wetenschappers het als een aanwijzing voor het bestaan van leven zien.

De vondst van de relatief grote hoeveelheden methaan werd nog niet publiekelijk bekendgemaakt, maar is toch naar buiten gekomen omdat The New York Times de hand wist te leggen op een interne e-mail van het onderzoeksteam dat hiermee bezig is. Desgevraagd bevestigde een woordvoerder van NASA tegenover de Amerikaanse krant de vondst, maar verder werden er geen details gegeven.

Het is de bedoeling dat er dit weekend nog een extra ingelast vervolgonderzoek wordt gedaan om de vondst te bevestigen. Mogelijk komt NASA dan ook met een officieel bericht naar buiten om de metingen en de impact ervan te bespreken.

Overigens gaat het, in absolute waarden, om een kleine hoeveelheid methaan, namelijk 21 deeltjes per miljard. Dat is echter wel drie keer zoveel als de waarden die in 2013 werden genoteerd; die vondst kwam destijds als een verrassing omdat Curiosity na de landing in 2012 nauwelijks methaan in de lucht aantrof. Waardoor de spontane toename van methaan in de lucht wordt veroorzaakt is nog niet bekend.

Methaan is een biologisch molecuul dat op aarde door allerlei organismes en biologische processen kan worden gevormd. Daarom wordt het bestaan van methaan in de lucht van Mars gezien als een aanwijzing voor het bestaan van leven. Omdat methaan in de atmosfeer van Mars wordt afgebroken, moet het gevonden gas ofwel relatief recent zijn gevormd, of recent zijn vrijgekomen uit gesteente.