NASA gaat onderzoek doen naar de effecten van de zonnewind

NASA heeft nieuwe missies aangekondigd waarbij het onderzoek gaat doen naar de zonnewind. Een van de missies is erop gericht te onderzoeken hoe de zonnewind ontstaat, terwijl in de andere missie juist de effecten op aarde worden bestudeerd.

Volgens de ruimtevaartorganisatie moeten de twee nieuwe missies binnen twee jaar van start gaan: het doel is om voor augustus 2022 de benodigde apparatuur de ruimte in te schieten. Met de missie Punch, dat staat voor Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, gaat NASA proberen om onderzoek te doen aan de randen van de zon, om te ontdekken hoe daar deeltjes worden uitgestoten die uiteindelijk de zonnewind vormen. Met vier satellieten, met elk de omvang van een koffer, wordt de zonnewind gevolgd, om uiteindelijk het ontstaan van zonnewinden beter te kunnen voorspellen.

Tegelijkertijd moet de missie Tracers, dat staat voor Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites, van start gaan. De benodigde satellieten voor deze missie worden tegelijkertijd met Punch de ruimte in geschoten, maar de Tracers-satellieten gaan zich juist richten op het magnetische veld rondom de noordpool. De bedoeling is dat de interactie van het aardmagnetisme met de zonnewind wordt gemeten, zodat de effecten op de aarde duidelijker in kaart worden gebracht. Dit moet helpen om een beter beeld te krijgen van hoe de zonnewind zaken zoals gps of het elektriciteitsnetwerk kunnen verstoren.

De Punch-missie heeft een financiering gekregen van 165 miljoen dollar, terwijl het bedrag voor Tracers op 115 miljoen dollar ligt. Onderzoekers van de Southwest Research institute en de University of Iowa gaan de onderzoeksprojecten leiden.