Netwerk NASA-laboratorium binnengedrongen dankzij slecht beveiligde Raspberry Pi

Criminelen hebben data gestolen van Mars-missies van NASA. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap meldt dat onbekenden via een Raspberry Pi het netwerk zijn binnengedrongen en data van missies hebben buitgemaakt.

De inbraak werd ontdekt in april 2018, stelt de inspecteur-generaal van NASA in een rapport. Dat gebeurde niet bij NASA zelf, maar bij het Jet Propulsion Laboratory, het ontwikkelaarscentrum van het California Institute of Technology dat door NASA wordt gefinancierd. JPL is de afdeling die de Mars-rovers van NASA ontwerpt en ontwikkelt. Het is niet duidelijk wie de aanvallers waren, maar NASA noemt het een 'advanced persistent threat', een aanduiding die normaal alleen voor staatshackers wordt gebruikt.

Criminelen wisten het netwerk van JPL binnen te dringen via een slecht beveiligde Raspberry Pi die aan het netwerk hing, maar niet via de officiële kanalen bij de systeembeheerders was aangemeld. Van daaruit wisten zij verder binnen te dringen in het netwerk. In totaal hadden ze zo zo'n tien maanden toegang zonder dat iemand hen opmerkte. Volgens het rapport van de inspecteur-generaal kregen de criminele hackers daar toegang toe door een gebruikersaccount over te nemen. In totaal wisten zij 23 bestanden te stelen van in totaal 500MB. Het is niet bekend wat voor bestanden dat waren.

In het rapport staat ook dat JPL zijn ict-beveiliging slecht op orde had. Zo was er geen permanente bemanning in het Security Operations Center, en had de instelling zijn netwerken niet goed gesegmenteerd waardoor het makkelijk was voor onbevoegden om door het hele netwerk te gaan. Bovendien zouden veel tickets voor systeembeheerders vaak lang openstaan, in sommige gevallen zelfs meer dan 180 dagen. Het is niet de eerste keer dat JPL wordt getroffen door een hack. In 2011 werd ruim 87 gigabyte aan data gestolen bij een digitale inbraak.