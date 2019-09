Satellietbedrijf deelt foto's van aarde die zijn gemaakt met Raspberry Pi

Een Brits ruimtevaartbedrijf heeft beelden van de aarde vrijgegeven die zijn gemaakt door een Raspberry Pi met cameramodule. Surrey Satellite Technology heeft de minicomputer in juli de ruimte in geschoten en zegt nu de eerste beelden vanuit een lage aardbaan met een Raspberry Pi te hebben gemaakt.

SSTL deelt zowel een foto als een video die zijn geschoten vanuit low Earth orbit. De foto is gericht op de Middellandse zee, met de eilanden Corsica en Sardinië duidelijk in beeld. Op de video is de kust van Nederland, Frankrijk, Duitsland en België te zien. Het Verenigd Koninkrijk staat ook op camera, maar is door bewolking nauwelijks zichtbaar. De minicomputer is door SSTL in een metalen behuizing gestopt, maar is verder niet aangepast voor een ruimtereis.

De Raspberry Pi schoot de beelden aan boord van een satelliet genaamd DoT-1, een afkorting van de wat ongeïnspireerde naam 'Demonstration of Technology-1'. De satelliet is voornamelijk gelanceerd om de nieuwe Core Data Handling System van SSTL te testen. Dat is de technologie die het bedrijf gebruikt om satellietdata te verzamelen en te verwerken. Wel was er aan boord ruimte voor extra experimentele vracht, waaronder de Raspberry Pi. De beelden die de Pi heeft gemaakt zijn via de Core-DHS naar het grondstation van het satellietbedrijf verstuurd.

Dit is niet de eerste Raspberry Pi die de surly bonds of Earth achter zich laat. Zo heeft het International Space Station sinds enkele jaren twee Raspberry Pi's aan boord. Deze zogeheten Astro Pi's kunnen door studenten gebruikt worden om computerexperimenten te draaien aan boord van het ruimtestation. Wel denkt SSTL dat zij de eerste Raspberry Pi-beelden vanuit een lage aardbaan hebben gemaakt.