Ruimtevaartorganisaties willen sonde naar Mars sturen om ijs in kaart te brengen

Vier nationale ruimtevaartorganisaties hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk een missie op poten te zetten waarbij een sonde naar Mars gaat om daar ijs onder het oppervlak in kaart te brengen. Het gaat om de organisaties uit de VS, Japan, Canada en Italië.

De vier organisaties hebben de intentie om een missieplan te ontwikkelen en hun individuele potentiële rollen en verantwoorden te definiëren. Het plan zit nog in de conceptfase en kan dus nog op niets uitlopen, maar als het doorgaat, kan de lancering volgens de NASA in 2026 plaatsvinden. Het idee van de samenwerking is onder meer dat daarmee de kosten flink gedrukt worden per organisatie, wat de haalbaarheid van de missie vergroot.

De sonde zal gebruik maken van radar om het ijs in kaart te brengen. Daartoe vliegt de sonde over Mars heen. De data zal vervolgens worden doorgestuurd naar drie telecommunicatiesatellieten die op grotere hoogte in een baan om Mars zitten, waarna die de data naar de aarde zenden.

Het idee is dat deze Mars Ice Mapper-missie de locatie, diepte, ruimtelijke omvang en overvloed van ijsafzettingen detecteert die zich dichtbij het oppervlak bevinden. Meer kennis daarover zou de wetenschappelijke gemeenschap in staat stellen 'gedetailleerder de volatiele geschiedenis van Mars te kunnen interpreteren'. Ook wordt water op Mars gezien als een potentiële bron voor waterstof en zuurstof zodat er ter plekke brandstof zou kunnen worden gemaakt. Verder kan meer data over het ijs leiden tot meer kennis over de vraag of er ooit leven op Mars is geweest.

Daarnaast denkt de NASA dat de missie kan bijdragen aan het identificeren van potentiële wetenschappelijke objecten die interessant kunnen zijn voor toekomstige menselijke onderzoeksmissies op Mars. Ook zal de sonde stof, regoliet en rotslagen identificeren. Dat kan bijdragen aan het herkennen van rotsen en ander gevaarlijk terrein, zodat dat kan worden vermeden tijdens de onderzoeksmissies. Regoliet is een mengsel van stof, gruis, mineralen, klei, glas, en brokken gesteente en verschillende chemische stoffen, dat aan de oppervlakte te vinden is.

Meerdere robots onderzoeken Mars en zij bevinden zich op de planeet. Daar komt vanaf 18 februari de Marsrover Perseverance bij. Tweakers schreef eerder een achtergrond over Perseverance