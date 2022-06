Japan wil in 2022 robotbal op de maan zetten om het oppervlak te bestuderen

Het Japan Aerospace Exploration Agency is van plan in 2022 met een robotbal ter grootte van een honkbal het oppervlak van de maan te ontdekken. Met de bal zal het foto's maken van de maan en meer informatie verzamelen over bijtend maanstof.

De transformeerbare maanrobot, zoals JAXA de bal noemt, wordt ontwikkeld door JAXA, het bedrijf Tomy, Sony en Doshisha University. Tomy is verantwoordelijk voor de miniatuurtechnologie, Sony voor de besturing en de universiteit zal de data van de robot verwerken. De robot zal in 2022 naar de maan worden gestuurd met de commerciële ruimtevaartorganisatie ispace.

JAXA wil de robot, die voorzien is van een camera en uit kan klappen, inzetten op de maan waar het autonoom kan rondrollen om meer informatie te verzamelen over het regoliet, de losliggende zandachtige toplaag dat op het oppervlak van de maan ligt. De robot zal informatie verzamelen over het gedrag van het regoliet en het zal foto's maken van het oppervlak van de maan en terugsturen naar de aarde via de maanlander van ispace.

De reden dat Japan een robotbal inzet, is dat het regoliet problemen veroorzaakt bij een maanrover, omdat de stof bijtend is en materiaal aantast. De stof is ook schadelijk voor mensen. Voordat Japan een autonome rover naar de maan stuurt, wil het met de robotbal eerst meer leren over het oppervlak van de maan en over het regoliet. De bal is ongeveer 80mm in omtrek voor deze uitgeklapt is en weegt ongeveer 250 gram. Aangekomen op de maan klapt de robot zich uit.

De bal zal meegaan met de eerste maanreis van het bedrijf ispace, in samenwerking met JAXA. Het bedrijf werkt momenteel aan een maanlander, Hakuto-R. De robot is niet de eerste balvorminge robot die de Japanners lanceren. Japan ontwikkelde eerder Int-Ball, een cameradrone die in 2017 aan boord van het ISS was.