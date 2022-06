Amerikaans instituut voorziet AI-supercomputer van 6000 Nvidia A100-gpu's

Het Amerikaanse National Energy Research Scientific Computing Center neemt Perlmutter in gebruik, een supercomputer gericht op kunstmatige intelligentie. De supercomputer bevat van meer dan zesduizend Nvidia A100-accelerators en vijftienhonderd AMD EPYC 7763-cpu's.

Perlmutter is geplaatst in Nersc's Shyh Wang Hall-faciliteit van Berkeley Lab en is vernoemd naar Saul Perlmutter, een natuurkundige die in 2011 mede de Nobelprijs won voor zijn onderzoek naar de snelheid waarmee het universum uitdijt. Meer dan zevenduizend wetenschappers kunnen gebruikmaken van het high-performancesysteem, dat drie tot vier keer zo krachtig is als Nersc's Cori-supercomputer, die tot nu toe de krachtigste van het instituut was.

Het cluster is gebaseerd op het Shasta-platform van HPE Cray en wordt in drie fases gebouwd. Fase een is gereed en biedt 1536 nodes, met elk een AMD EPYC 7763-processor en vier A100-gpu's die via NVlink verbonden zijn. Ook biedt het systeem een Lustre-bestandssysteem van 35 petabyte aan flashgeheugen. Daarmee hebben wetenschappers toegang tot meer dan vier exaflops aan mixed-precision-rekenkracht.

Die kunnen de rekenkracht inzetten voor onder andere het maken van een 3D-weergave van het zichtbare universum, beschrijft Nvidia. Daarvoor moeten enorme hoeveelheden data van het Dark Energy Spectroscopic Instrument verwerkt worden, iets wat op het vorige systeem weken tot maanden duurde, wat Perlmutter terug moet brengen tot enkele dagen.

Later dit jaar moet de supercomputer bij fase twee een upgrade krijgen met 3072 cpu-nodes, elk met twee AMD EPYC 7763-processors en 512GB geheugen per node.