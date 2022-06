NASA weet Marsrover Perseverance uit safe mode te halen

NASA heeft de Marsrover Perseverance uit de safe mode weten te krijgen. De rover ging kort na de lancering in een beschermde safe mode omdat het ruimtevaartuig kouder werd dan gepland. Inmiddels werkt de rover weer naar behoren.

NASA lanceerde de Marsrover donderdagmiddag. Hoewel de lancering succesvol verliep plaatste de rover zichzelf in safe mode nadat die in zijn interplanetaire baan werd geplaatst. Dat gebeurde nadat een sensor in het ruimtevaartuig meer kou detecteerde dan werd verwacht. Dat zou komen omdat het vaartuig zich in de schaduw van de aarde bevond. De rover gaat in dat geval preventief in safe mode, waarbij alleen de basisinstrumenten nog werken.

Het Jet Propulsion Laboratory, dat de rover heeft gebouwd, zegt nu dat de rover sinds vrijdag de safe mode verlaten heeft. "Door de safe mode te verlaten kunnen we doorgaan met onze interplanetaire reis", zegt projectmanager Matt Wallace.

Kort na de lancering bleek ook al dat de communicatie met de rover minder goed ging dan gehoopt. De telemetrie die in de eerste uren werd ontvangen werd niet goed verwerkt. Dat kwam omdat NASA al direct gebruik maakte van de grote antennes van het Deep Space Network om contact te maken met de rover. Die zou te dichtbij zijn voor duidelijke communicatie met het netwerk. Daarvan hadden NASA en JPL echter al gezegd dat het geen probleem zou zijn.