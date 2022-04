Japan gaat Mars en zijn manen verkennen met 8k-camera

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA en omroep NHK ontwikkelen een 8k-camera die meegestuurd zal worden met de komende Martian Moons eXploration-missie. De sonde die als doel heeft om monsters op te halen op Phobos wordt in 2024 gelanceerd.

De Japanse ruimtevaartorganisatie en omroep zeggen dat de MMX-sonde wordt voorzien van zogenaamde Super Hi-Vision-camera's. Er gaat een 4k-camera en een 8k-camera mee. Technische details over de camera's zijn nog niet bekendgemaakt; zo is onduidelijk met welke snelheid er beelden opgenomen worden of wat de sensorafmetingen zijn. Met 8k wordt meestal de 8k-uhd-standaard van 7680x4320 pixels aangeduid. Daarvoor is een sensor nodig met een resolutie van minimaal 33 megapixel.

JAXA is van plan om de MMX-sonde in september 2024 te lanceren. Deze arriveert dan in augustus 2025 in een baan om Mars. De sonde zal afbeeldingen maken van de rode planeet en van de manen Phobos en Deimos. Het is de bedoeling dat de sonde in 2026 een landing maakt op Phobos, daar monsters verzamelt en zichzelf weer lanceert vanaf de maan. In 2028 verlaat de sonde zijn baan rond Mars en wordt de terugweg naar de aarde ingezet. In september 2029 zou de sonde inclusief monsters moeten zijn teruggekeerd.

De bandbreedte voor het versturen van beelden van Mars naar de aarde is beperkt. Een deel van de data die de MMX-sonde verzamelt wordt direct teruggestuurd naar de aarde, maar de beelden worden in originele resolutie opgeslagen in de sonde. Al het beeldmateriaal kan worden uitgelezen als de MMX-missie is teruggekeerd naar de aarde.