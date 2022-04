China lanceert vermoedelijk herbruikbaar ruimtevliegtuig

China heeft een 'herbruikbaar ruimtevaartuig' gelanceerd. Details over dat voertuig zijn niet bekend, maar experts vermoeden dat het om een klein vliegtuigachtig ontwerp gaat dat mogelijk horizontaal kan landen.

De Chinese staatsnieuwszender Xinhua schrijft dat de lancering een succes was. Het voertuig zou in de ochtend Nederlandse tijd zijn opgestegen aan boord van een Lange Mars 2F-raket, vanaf de lanceerbasis Jiuquan. Het enige dat Xinhua over de payload zegt is dat het zou gaan om een 'herbruikbaar experimenteel ruimtevaartuig' dat in een omloopbaan experimenten gaat uitvoeren rondom herbruikbaarheid. Het gaat om 'technische ondersteuning voor het vredig gebruik van de ruimte', schrijft het medium.

Experts vermoeden dat het ruimtevaartuig mogelijk een soort vliegtuig is. Dat is vergelijkbaar met een ruimtevaartuig van de Verenigde Staten, de X-37B van de luchtmacht en inmiddels de Space Force. Dat is een experimentele drone die opstijgt aan boord van een raket, maar kan landen als een vliegtuig. De drone kan lange tijd zelfstandig in de ruimte verblijven. Er bestaat al langer het vermoeden dat China een dergelijk eigen vliegtuig wil lanceren. In 2017 sprak iemand uit het Chinese ruimtevaartprogramma al over zo'n vliegtuig, dat naast ladingen ook taikonauten naar de ruimte zou kunnen brengen. Later zei een andere ambtenaar in het programma dat het ruimtevliegtuig zelfs zou moeten opstijgen als een vliegtuig.

Ook onafhankelijke experts vermoeden dat het om een vliegtuig gaat. Ruimtevaartjournalist Andrew Jones merkte in juli op dat China een van de lanceerplatformen op Jiuquan aanpaste om een ruimtevliegtuig te lanceren. Jones zegt tegen The Verge dat China inderdaad al langer onderzoek doet naar een ruimtevliegtuig.