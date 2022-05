Lancering van Chinese commerciële raket mislukt om onbekende reden

De lancering van een commerciële Chinese raket is mislukt. De Kuaizhou-11-raket steeg op vrijdag op, maar kwam niet in de juiste baan om de aarde terecht. Het is niet bekend wat er precies mis ging met de lancering.

De raket steeg om 12:17 uur Chinese tijd op vanaf de Jiuquan-lanceerbasis. Aan boord van de raket waren twee satellieten; de Jilin-1-videosatelliet en een CentiSpace-1-S2-navigatiesatelliet. Die zijn allebei verloren gegaan bij de mislukte lancering.

Wat er precies mis ging is niet bekend. Chinese staatsmedia schrijven slechts dat er een 'malfunction' plaatsvond tijdens de vlucht, maar naar de specifieke oorzaak wordt nog gezocht. Op een video is te zien hoe de raket opstijgt, maar na 52 seconden stopt de video ermee. Er lijkt op dat moment nog niets ernstigs aan de hand met de raket.

De Kuaizhou-11 is een commerciële raket met vaste brandstof en drie trappen. De raket is gemaakt door Expace, dat een afsplitsing is van de Chinese staatsraketbouwer CASIC. De mislukte lancering is al de derde in China dit jaar. In maart bracht China's nieuwe Lange Mars 7a-raket een satelliet in een verkeerde baan om de aarde. Minder dan een maand later stortte de derde trap van een Lange Mars 3b neer, waarbij ook die satelliet verloren ging.