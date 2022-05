China lanceert met succes laatste satelliet voor BeiDou-navigatiesysteem

China heeft dinsdagochtend de laatste satelliet voor het BDS-3-netwerk met succes gelanceerd. Het derdegeneratienetwerk van China's satellietnavigatiesysteem BeiDou is daarmee compleet. Volgens de Chinese overheid gebeurde dit een half jaar eerder dan gepland.

De 55e BDS-3-satelliet werd om 3:43 uur Nederlandse tijd aan boord van een Lange Mars-3B gelanceerd, zo schrijft de Chinese overheid. Deze geostationaire satelliet moet nu nog een serie tests ondergaan voordat hij officieel in gebruik wordt genomen. Daarna wordt het hele BeiDou-systeem getest om stabiel en betrouwbaar gebruik te kunnen garanderen. Als de test klaar is, zal BeiDou volledig operationeel zijn en te allen tijde, ongeacht het weer positionering met hoge precisie, navigatie en tijdmeting kunnen aanbieden, aldus de Chinese overheid.

Deze allerlaatste lancering moest aanvankelijk in mei plaatsvinden, maar werd door technische storingen uitgesteld tot 16 juni. Ook die lancering kon niet doorgaan door technische problemen. Welke technische problemen dat waren, blijft onduidelijk.

Op het Chinese sociale netwerk Weibo is inmiddels wel te zien hoe verschillende onderdelen van de Lange Mars 3B-raket op aarde zijn gevallen. China lanceert de raketten soms boven bevolkte gebieden. Daarbij zijn al vaker raketonderdelen met de giftige hydrazinebrandstof neergekomen.

Met BeiDou wil de Chinese overheid minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten en het Amerikaanse GPS. Het eerste BDS-netwerk was voornamelijk bedoeld voor militaire doeleinden, maar inmiddels wordt BeiDou ook ingezet voor commerciële toepassingen. Volgens de Chinese overheid wordt BeiDou nu in meer dan de helft van alle landen gebruikt.

Het BDS-3-netwerk bestaat volgens de Chinese Global Times uit 30 satellieten die in 3 verschillende banen om de aarde circuleren. 3 satellieten zitten in een geostationaire baan, 3 in een inclined geosynchrone aardbaan en 24 in een medium Earth orbit.

De satellieten kunnen overweg met een grotere bandbreedte dan de twee voorgaande generaties en hebben nauwkeurigere atoomklokken aan boord. Door deze twee verbeteringen kan het BDS-3-systeem beter communiceren en heeft het een verbeterde precisie.

China claimt sinds eind 2018 een wereldwijde dekking te hebben met BeiDou. Per 2035 wil de Chinese overheid een verbeterd navigatie- en tijdmetingssysteem hebben ontwikkeld.