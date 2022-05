Microsoft neemt iot-beveiligingsbedrijf CyberX over

Microsoft heeft het Amerikaanse bedrijf CyberX overgenomen, dat is gespecialiseerd in het beveiligen van bedrijven die iot-apparaten op grote schaal gebruiken. Microsoft wil de diensten van CyberX integreren in het beveiligingsaanbod dat via Azure wordt aangeboden.

De techgigant schrijft CyberX te hebben overgenomen, om Microsoft te kunnen helpen met twee technische problemen als het gaat om de beveiliging van iot-apparaten. Zo wil Microsoft inzicht kunnen geven in welke iot-apparaten al verbonden zijn aan een netwerk en moet het mogelijk worden om de beveiliging van bestaande iot-apparaten te kunnen beheren. Dit laatste is volgens Microsoft lastig, vanwege een wirwar aan verschillende protocollen.

CyberX is een beveiligingsbedrijf dat is gespecialiseerd in producten voor bedrijven met grote netwerken en die veel iot-apparaten gebruiken. Daarvoor zegt het bedrijf een agentless beveiligingssysteem te hebben ontwikkeld. Volgens Microsoft kunnen klanten met CyberX via een 'digitale kaart' de duizenden aangesloten iot-apparaten zien en informatie vergaren over de kwetsbaarheden van een apparaat. Met deze informatie kunnen bedrijven begrijpen waar beveiligingsrisico's zouden kunnen liggen, zo schrijft Microsoft.

Het bedrijf gaat de CyberX-software nu integreren in het Azure IoT-beveiligingspakket. Hoeveel Microsoft heeft betaald voor CyberX is niet duidelijk. Bronnen melden aan TechCrunch dat Microsoft omgerekend zo'n 146 miljoen euro heeft neergeteld voor het beveiligingsbedrijf. Microsoft kondigde in 2018 aan vijf miljard dollar te investeren in de beveiliging en ontwikkeling van internet-of-things.