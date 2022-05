Disney+ komt op 15 september naar België

Disney heeft de komst van zijn streamingvideodienst Disney+ naar acht Europese landen bekendgemaakt. In België zal Disney+ vanaf 15 september te verkrijgen zijn voor 7 euro per maand.

Disney stelt Disney+ vanaf 15 september beschikbaar in België, Luxemburg, Portugal, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de eerste vier landen is de abonnementsprijs 7 euro per maand of 70 euro per jaar, net als in Nederland, waar Disney+ sinds vorig jaar beschikbaar is.

Daarna volgden naast de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ook andere Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje. Disney maakte vorige maand al bekend dat de Belgen de videodienst in september kunnen verwachten, maar een precieze datum en abonnementsprijzen noemde het entertainmentbedrijf toen nog niet.