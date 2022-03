Disney+ Premier Access met vroegtijdige toegang tot Mulan-film kost 22 euro

Disney heeft de prijs bekendgemaakt voor de Disney+-dienst Premier Access. Voor 22 euro kunnen abonnees de nieuwe Mulan-film vanaf 4 september streamen. Pas later komt de film naar andere Disney+-abonnees. Voor Premier Access is wel een Disney+-abonnement nodig.

De komst van Premier Access was al enige tijd bekend, maar Disney noemde eerder alleen de prijs van 30 dollar. Een europrijs was nog niet bekend. Uit de Nederlandse Premier Access-pagina blijkt dat het 22 euro gaat kosten. Met deze eenmalige betaling krijgen abonnees toegang tot de Mulan-film. Gebruikers kunnen de film oneindig vaak kijken, zolang ze nog een Disney+-abonnee zijn.

Premier Access is aan te schaffen via de browser of via 'bepaalde platforms, waaronder Apple en Google'. Consumenten die Premier Access willen aanschaffen, moeten al wel een Disney+-abonnement hebben. Dit kost 7 euro per maand, of 70 euro per jaar.

Het is vooralsnog onduidelijk of alle toekomstige Disney-films met Premier Access vroegtijdig te kijken zijn, of dat dit eenmalig is. Normaal komen films eerst uit in de bioscoop, om pas maanden later op streamingdiensten te verschijnen. Zo was de bioscooppremière van Star Wars: The Rise of Skywalker op 20 december 2019 en was deze pas op 4 mei via Disney+ te kijken. Vanwege het coronavirus krijgt Mulan volgens het AD geen grote bioscooppremière, behalve in landen waar Disney+ niet beschikbaar is. Wanneer de film uitkomt voor alle Disney+-abonnees, is niet duidelijk.