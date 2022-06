Gerucht: Disney stopt met uitbrengen van uhd-blu-rays met live-action content

Disney stopt met het uitbrengen van uhd-blu-rays met live-action content. Dat meldt de hoofdredacteur van The Digital Bits op basis van meerdere bronnen. Disney heeft dit gerucht nog niet bevestigd of ontkend.

Bill Hunt, een media-analist die goed ingevoerd is in de audiovisiuele industrie, meldt dat hij onlangs van bronnen uit de retailsector en de industrie heeft vernomen dat Disney een intern besluit heeft genomen om geen live-action content meer uit te brengen als uhd-blu-rayformaat. Die informatie is bevestigd door meerdere, andere betrouwbare bronnen, zo meldt Hunt.

Geanimeerde content van Disney en Pixar, Star Wars- en Marvel-titels en huidige nieuwe bioscoopfilms zullen nog wel uitkomen op het uhd-blu-rayformaat. Voor de rest zullen titels uit de Disney-catalogus niet beschikbaar komen op dit formaat. Het gaat dan dus ook om films uit de stal van 20th Century Studios; dit filmbedrijf werd vorig jaar door Disney overgenomen.

Volgens Hunt komen Home Alone en Hocus Pocus volgende maand nog wel uit op uhd-blu-ray, maar het plan om films uit de catalogus van Disney opnieuw uit te brengen op het fysieke 4k-formaat, zou daarna zijn beslag krijgen. Er zou nog wel een uitzondering gemaakt worden voor het bestaande Avatar en nieuwe Avatar-films. Of zulke uitzonderingen ook voor andere titels van regisseur James Cameron gemaakt worden, zoals The Abyss en True Lies, is niet duidelijk. Eerder werd de film Alien al op uhd-blu-ray uitgebracht.

Hunt schrijft dat dat gevolgen van de coronapandemie deels kunnen hebben bijgedragen aan dit besluit van Disney, maar volgens hem spelen ook andere zaken een rol, zoals de ambitie van Disney om zijn streamingdienst Disney+ verder uit te bouwen. Ook zou er bij hoge leidinggevenden van Disney en 20th Century Studios een gebrek aan waardering zijn ten aanzien van oudere live-action films van de studio's. Hunt noemt het besluit ook niet verrassend, omdat Disney weliswaar actief is geweest om geanimeerde films en Star Wars- en Marvel-films op 4k-schijfjes uit te brengen, maar het bedrijf deed nauwelijks moeite om die te promoten.

Volgens Hunt is de recente forse omzetdaling van Walt Disney Studios Home Entertainment deels te wijten aan het feit dat het bedrijf voor de thuisconsument geen echt plan voor fysieke media heeft. Dat staaft hij onder meer door te wijzen op het feit dat concurrerende bedrijven onlangs wel flinke omzetstijgingen lieten zien, wat onder meer voor Sony Pictures Home Entertainment, Universal Pictures Home Entertainment, Paramount Home Entertainment en Lionsgate Home Entertainment geldt.

Of dit vermeende besluit van Disney ook geldt voor reguliere blu-rayschijfjes, is niet duidelijk. Het zou kunnen dat Disney uiteindelijk besluit om de rechten voor het uitgeven van uhd-blu-rays met films uit de Disney-catalogus in licentie te geven aan losse studio's. Daarover doen geruchten de ronde, maar Hunt doet dat voor nu af als wishful thinking.