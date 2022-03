Gerucht: Disney+ krijgt sectie met films en series bedoeld voor volwassenen

Disney+ krijgt op termijn wellicht een aparte, afgesloten sectie waar vooral films en series te vinden zijn die op volwassenen zijn gericht. Dat gedeelte zou zich moeten onderscheiden van de huidige, familievriendelijkere inhoud op het streamingplatform.

Onder meer het YouTube-account Grace Randolph zegt te hebben vernomen dat Disney+ een volwassenensectie krijgt waar vooral producties van Touchstone en 20th Century Studios te vinden zullen zijn. Bill Hunt, een media-analist die goed ingevoerd is in de audiovisiuele sector, bevestigt de komst van deze aparte sectie op basis van diverse bronnen. De sectie zou wel gewoon onderdeel worden van Disney+, maar alleen toegankelijk zijn door middel van een pincode. Hunt zegt dat er ook veel 4k-content te vinden zal zijn.

De komst van meer Disney+-content die specifiek op volwassenen is gericht, ligt voor de hand. Zo peilde Disney in maart al bij een deel van de abonnees hoe zij zouden staan tegenover de komst van meer content voor volwassenen. Daarbij werden titels als Buffy The Vampire Slayer, How I Met Your Mother, Modern Family en de scifiserie Firefly genoemd. Daarnaast heeft Disney al een belang van 67 procent in Hulu, een platform waar meer ruimte is voor content die niet als familievriendelijk wordt betiteld. Hulu is echter alleen in de VS en Japan beschikbaar; met Disney+ heeft het moederbedrijf een veel groter internationaal bereik.

Disney kreeg eerder dit jaar de nodige kritiek in de Verenigde Staten, toen het besloot om de series High Fidelity en Love, Victor niet op Disney+, maar op Hulu uit te brengen. Die stap werd toegeschreven aan Disneys oordeel dat in deze titels thematiek centraal staat die niet geschikt zou zijn voor families met jonge kinderen, zoals alcoholgebruik en homoseksualiteit.

Onlangs liet Disney bij de bespreking van zijn kwartaalcijfers weten dat de Disney+-streamingdienst inmiddels meer dan 60,5 miljoen abonnees heeft. Het bedrijf zei ook dat het volgend jaar een nieuwe, internationale streamingdienst zal introduceren onder de Star-merknaam. Die streamingdienst krijgt content van bedrijven die al in het bezit van Disney zijn, zoals ABC Studios, Fox Television, FX, Freeform, 20th Century Studios en Searchlight. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de Star-streamingdienst vooral op volwassenen gericht zal zijn. Het is niet duidelijk hoe het gerucht over de afgesloten volwassenensectie op Disney+ met de komst van de nieuwe Star-streamingdienst is te verenigen.