Google heeft storing bij Gmail, Drive, Docs en Meet - update

Google heeft een storing bij Gmail en bij diverse G Suite-diensten. Er zijn onder andere problemen met Meet, Docs en Drive. Gmail-gebruikers melden onder andere dat ze geen e-mails met bijlagen kunnen versturen en geen bestanden kunnen uploaden naar Drive.

Google meldt op zijn G Suite Status Dashboard dat er bij verschillende diensten een storing is. Sinds half acht 's ochtends Nederlandse tijd is Google op de hoogte van de problemen en onderzoekt het wat er aan de hand is. Het bedrijf zegt om 10:09 uur met een update te komen.

Bij Gmail, Drive, Docs, Groups, Chat, Meet, Keep en Voice zijn er problemen. Niet alle onderdelen van G Suite zijn getroffen, volgens het statusdashboard werken onder andere Google Calendar, Sheets, Slides en Sites probleemloos.

Verzenden van e-mails zonder bijlagen werkt voor sommige gebruikers wel, maar misschien met vertraging. De problemen lijken vooral te maken te hebben met het uploaden van bestanden, zoals bijlagen in Gmail of uploads naar Drive. De toedracht van de storing is onbekend.

Update 09:49: Volgens Google gaat het om problemen met verzending bij Gmail, het maken van opnames bij Meet, het creëren van bestanden in Drive, het plaatsen van berichten in Chat en het uploaden van csv's in Admin Console.

Update 09:53: Google heeft ook een storing bij zijn Cloud-infrastructuur. Misschien zijn de problemen met de andere diensten daaraan gerelateerd.

Update, 13:37: De storing is opgelost, meldt Google.