Veel Google-diensten werken niet door authenticatieproblemen - update 3

Veel diensten van Google lijken niet te werken door problemen met authenticatie. Dat blijkt uit meldingen van gebruikers. Onder meer Gmail en YouTube zijn momenteel niet te raadplegen. De storing lijkt wereldwijd te zijn, maar er is nog weinig informatie.

De statuspagina van Google Workspace toont sinds kwart over een een melding dat diensten niet werken. Het Google Cloud-dashboard maakt geen melding van een storing. AlleStoringen toont wel storingen bij Google, YouTube en Gmail. Het lijkt erop dat de logintool van Google-diensten niet werkt.

De storing begon maandagmiddag tegen één uur. De storing lijkt niet de zoekmachine van Google te treffen: die is nog steeds online. De storing lijkt ook diensten te treffen die gebruik maken van Google Cloud, zoals Discord, zo melden diverse tweakers. Diensten lijken wel te werken als gebruikers niet hoeven in te loggen. Google-woordvoerder Rachid Finge laat tegen Tweakers weten nog geen details te hebben over de storing.

Update, 13:15: Er stond eerst dat de diensten offline zijn, maar dat is niet het geval. Wel is inloggen onmogelijk, waardoor veel diensten die leunen op authenticatie niet werken.

Update 13:35: Veel diensten komen langzaam weer beschikbaar voor gebruikers die in willen loggen.

Update, 16:50: Google heeft een statement aan Tweakers verstrekt over de storing. Die storing begon volgens Google om 12.47 Nederlandse tijd. "Het systeem voor authenticatie ervoer een storing gedurende ongeveer 45 minuten door een probleem met quota voor interne opslag. Diensten die vereisen dat gebruikers inloggen hadden te maken met een hoog aantal foutmeldingen."

Alle diensten werken weer, zo laat Google weten. "Excuses aan iedereen die er last van had. We zullen grondig onderzoek doen om ervoor te zorgen dat dit probleem in de toekomst niet zal terugkeren."