'Apple en Disney praten met Witte Huis over zorgen Amerikaans WeChat-verbod'

Apple, Disney en andere Amerikaanse bedrijven met belangen in China hebben in gesprek met de regering van de Verenigde Staten hun zorgen geuit over het aankomende verbod om te handelen met WeChat. Dat verbod gaat 20 september in.

Zo zouden bedrijven niet meer kunnen adverteren via WeChat of betalingen aannemen via de dienst en daardoor wordt handelen in China zo goed als onmogelijk, redeneren de bedrijven volgens The Wall Street Journal. Als Apple WeChat ook niet in zijn App Store mag laten staan, zouden de verkopen van iPhones in China vermoedelijk bovendien stevig terugvallen, omdat veel Chinezen WeChat zien als noodzakelijke app in het dagelijks leven.

Het is momenteel nog onduidelijk wat het decreet precies in de praktijk zal betekenen. De bedrijven hopen dat in aanloop naar het ingaan ervan, op 20 september, meer duidelijk zal worden over wat precies wel en niet meer mag in relatie tot WeChat.

De regering van de Verenigde Staten redeneert dat WeChat net als TikTok veel gebruikersdata verzamelt en die is vervolgens beschikbaar voor de Chinese staat via wetgeving die dat verplicht. Het verbod op handelen met beide apps is onderdeel van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en die had afgelopen jaren al veel invloed op de techindustrie. Zo kan Huawei geen Google-diensten meer meeleveren met telefoons en moet het stoppen met het maken van zijn eigen Kirin-processors.