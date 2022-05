TikTok blijft in VS beschikbaar tot na de presidentiële verkiezingen

Een federale rechter heeft in een voorlopige oordeel bepaald dat TikTok in de VS beschikbaar moeten blijven tot in ieder geval de presidentiële verkiezingen van 3 november. Advocaten van TikTok betoogden dat gebruikers door het verbannen van de app hun mening niet konden delen.

Met de voorlopige voorziening van zondag, is een directe verwijdering van TikTok uit de Apple App Store en Google Play Store van de baan. De Amerikaanse regering bepaalde dat de app voor korte video's van het Chinese bedrijf ByteDance vanaf zondag niet meer beschikbaar mocht zijn. De regering stelt dat de nationale veiligheid in het geding is omdat de Chinese regering mogelijk over de data van de app kan beschikken.

De advocaten van TikTok wisten met succes te bepleiten dat het verwijderen van de app enkele weken voor een verkiezingen, gebruikers zou beperken in hun recht om hun standpunten te delen. Dit zou met name zwaar wegen tijdens de huidige pandemie, omdat een deel van de mensen noodgedwongen thuis zit. De advocaten geven tegen de New York Times het voorbeeld van het sluiten van een publiek forum door de overheid. De tijdelijke voorziening betreft niet aanvullende maatregelen tegen TikTok, die in november ingaan.

De verbanning van TikTok in de VS zou aanvankelijk vanaf 20 september van kracht zijn, maar de regering gaf de app een week respijt na vanwege een naderende deal met Oracle en Walmart die de bezwaren over de nationale veiligheid zou wegnemen. De blokkade van WeChat, eveneens een app van een Chinees bedrijf, werd vorige week door de rechter tijdelijk ongedaan gemaakt.