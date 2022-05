TikTok gaat gebruikers vertellen waarom video verwijderd is

TIkTok gaat aan eigenaren van accounts vertellen waarom hun video verwijderd is. De dienst deed dat tot nu toe niet. De stap moet duidelijker maken welke regels er zijn overtreden, iets dat veel socialemediasites al doen.

Makers krijgen een nieuwe melding met daarin een link naar welke regel de video zou hebben overtreden, zegt TikTok. Als de regel die is overtreden gaat over zelfverwonding of zelfdoding, komt er een tweede notificatie bij met teksten voor advies of links naar plekken om hulp te krijgen.

Het bedrijf heeft afgelopen maanden testen gedaan met de nieuwe melding om te kijken hoe die zou vallen. Daaruit bleek dat het aantal bezwaren tegen verwijderingen met 14 procent afnam. TIkTok houdt pas sinds dit jaar bij waarom video's worden verwijderd en kon de stap dus niet eerder zetten. TikTok is lang niet de eerste die dit doet. Andere sociale media zetten al langer bij verwijderde posts, afbeeldingen of video's waarom de verwijdering nodig was en welke regels er zouden zijn overtreden.