TikTok krijgt niet opnieuw uitstel voor verkoop Amerikaanse tak

De Amerikaanse regering heeft bepaald dat ByteDance geen uitstel krijgt bij het verkopen van TikTok aan een Amerikaans bedrijf. Eerder was er al uitstel verleend, maar een nieuw verzoek daartoe werd afgewezen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee bronnen. Een overheidsfunctionaris bevestigde vervolgens dat er met ByteDance wordt gesproken over het afstoten van de Amerikaanse tak van TikTok. Verder werden er echter geen details bekendgemaakt, waardoor onduidelijk is of er al een deal in de maak is.

Vorige maand besloot de Amerikaanse overheid om de deadline voor het afstoten van de Amerikaanse tak te verlengen tot 27 november. Dat gaf ByteDance meer tijd om een koper te vinden voor TikTok. ByteDance diende een nieuw verzoek in tot uitstel, maar dit werd dus niet gehonoreerd. Overigens ligt er nog wel een verbod op de gedwongen verkoop door een uitspraak van een federale rechter.

De VS besliste enige tijd geleden dat TikTok een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, omdat de app van Chinese makelij mogelijk gebruikt zou kunnen worden om de gegevens van Amerikanen te stelen. De ontwikkelaars achter de app ontkennen dat dit het geval is. De Amerikaanse president Trump vaardigde een decreet uit dat ByteDance verplichtte om zijn Amerikaanse activiteiten af te stoten.