Facebook beperkt functies in Messenger-api's in Europa wegens privacywetgeving

Facebook gaat een aantal functies in Messenger voor bedrijven ontoegankelijk maken in Europa om aan de privacywetgeving te voldoen. Dat zorgt er onder andere voor dat bedrijven in gesprek met Europese klanten niet langer bijlages, menu's en audio of video zien.

De veranderingen zijn door Facebook uiteengezet op de ontwikkelaarswebsite. Er is een overzicht geplaatst van de veranderingen die worden doorgevoerd; per 16 december zijn een aantal api's qua functionaliteit ingeperkt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving. Dat betekent dat Europese bedrijven ze binnenkort niet meer kunnen gebruiken, maar ook Europese gebruikers in gesprekken met bedrijven buiten Europa krijgen hiermee te maken.

Een van de veranderingen zit in de Send-api, waarbij het niet langer mogelijk is om media of bijlages direct naar een gebruiker te versturen. Content zal bijvoorbeeld niet gerenderd worden, en ontwikkelaars krijgen een error te zien. Dit geldt voor audio, video en bestanden, maar afbeeldingen blijven wel te zien. Facebook adviseert om in plaats van een bijlage, een url te sturen met de content.

Ontwikkelaars krijgen in hun instellingen te zien welke impact de veranderingen hebben op hun Messenger-functionaliteit. Zij kunnen ook zien wat de impact is op gebruikers als zij berichten krijgen met functies die niet langer worden ondersteund.

Onder andere bedrijven en winkels maken gebruik van Messenger om klanten te woord te staan. Zo maken bedrijven zoals vliegtuigmaatschappijen gebruik van de dienst om boarding passes op te sturen naar klanten.