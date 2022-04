Stichting Brein wil beginnen met waarschuwen frequente torrentgebruikers

Brein wil op 15 december beginnen met het waarschuwen van frequente en langdurige uploaders. Met software zoekt de stichting IP-adressen die BitTorrent of sites als Popcorn Time gebruiken. Brein gaat providers vragen een e-mail door te sturen.

Voorbeeldbrief van Brein

Stichting Brein spreekt van een 'voorlichtingsproject' dat gericht is op mensen in Nederland die veelvuldig torrentsoftware of p2p-streamingsites gebruiken, waarbij tijdens het downloaden of streamen ook geüpload wordt.

Brein richt zich al langer op grootschalige uploaders, maar wil met dit nieuwe traject de 'gewoonte-inbreukmakers' aanpakken. Dat zijn volgens de stichting gebruikers die door te seeden de uitwisseling van illegale content in stand houden.

Met eigen software, die in opdracht van de stichting is ontwikkeld, zoekt Brein in openbare informatie naar Nederlandse IP-adressen waarbij meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van materiaal dat populair is op de Nederlandse markt, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

Brein denkt dat het voorlichtingsprogramma het gebruik van illegaal aanbod zal verminderen. Met marktonderzoek gaat de stichting onderzoeken of dat ook echt zo is. Voor dat onderzoek heeft Brein subsidie gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als het effect onvoldoende is, overweegt de stichting te gaan handhaven tegen deze 'gewoonte-inbreukmakers'. De stichting gaat ten minste een half jaar de voorlichtende waarschuwingen versturen.

In de e-mail die Brein aan uploaders wil sturen, staat dat de stichting ervan uitgaat 'dat het misbruik stopt' na de waarschuwing. De stichting dreigt in de e-mail ook met het opvragen van naam- en adresgegevens, om bij toekomstige inbreuken een 'onthoudingsverklaring af te spreken of een rechterlijk bevel te vorderen'.

Afhankelijk van medewerking providers

Brein wil uploaders een e-mail sturen, maar heeft daar de medewerking van providers voor nodig. De stichting zal aankloppen bij de providers waarvan de IP's afkomstig zijn en vragen om de e-mail met de waarschuwing door te sturen. Als providers dat niet doen, dan wil Brein de e-mailadressen die bij de IP's horen, opvragen of vorderen en de waarschuwing zelf sturen. De stichting zegt met een klein aantal IP-adressen te beginnen en dat vervolgens op te schalen naar maximaal duizend unieke IP-adressen per maand.

Providers hebben in het verleden niet zomaar meegewerkt aan het verstrekken van adresgegevens aan partijen die downloaders opsporen. Dutch Filmworks probeert al jaren gegevens van Ziggo-gebruikers te achterhalen om die een boete te kunnen sturen, maar de provider wil die niet afgeven. Die zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad.

Werkwijze en persoonsgegevens

Brein doet met zijn software naar eigen zeggen iedere maand meerdere steekproeven op diverse titels, om te detecteren of Nederlandse IP-adressen die uploaden. Niet-relevante IP-adressen worden niet opgeslagen en andere gegevens worden gewist als er een waarschuwing is verzonden.

De verwerking van de gegevens vindt volgens de stichting plaats binnen de kaders van de privacywetten en volgens Brein is er overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zou geoordeeld dat Brein geen vergunning nodig heeft om de gegevens te verwerken. De AP ontkent dat er overleg is geweest en zegt in een reactie dat er wel een vergunningsaanvraag is ontvangen, maar dat die niet inhoudelijk behandeld is door tijdgebrek. De AP heeft het systeem niet getoetst en dus niet goedgekeurd, maar ook niet afgekeurd.

FLU-protocol en AFLU-software

Alle details over het waarschuwingstraject zijn vastgelegd in het FLU-protocol van Brein. FLU staat voor Frequente en Langdurige Uploaders. In het document staat dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking illegaal aanbod gebruikt en naar schatting wordt zestig procent van het illegale entertainmentaanbod geconsumeerd via BitTorrent.

De software die Brein gebruikt, heet AFLU, ofwel AnalyseProgramma Frequente en Langdurige Uploaders. Het gaat om een BitTorrent-client die op servers van de stichting draait en gebouwd is rond een opensource library voor BitTorrent-clients. Door zelf deel te nemen aan de p2p-zwermen waarin het materiaal gedeeld wordt, krijgt Brein de IP's van andere gebruikers te zien. Brein neemt alleen deel aan bestaande zwermen en maakt geen nieuwe aan.

Update, donderdag: De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat er geen overleg is geweest met Brein en dat het systeem niet is goedgekeurd, omdat de vergunningaanvraag wegens tijdgebrek niet inhoudelijk is behandeld. Het artikel is hierop aangepast.