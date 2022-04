AP heeft plan van Brein voor waarschuwen torrentgebruikers niet getoetst

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het plan van Brein om torrentgebruikers te waarschuwen niet getoetst vanwege tijdgebrek. Brein diende een vergunningaanvraag in, maar een vergunning is bij dit soort zaken nooit noodzakelijk, zegt de AP.

In zijn persbericht over het plan om frequente torrentgebruikers te gaan waarschuwen, schreef Brein: "Bij de ontwikkeling van dit project is overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft geoordeeld dat wij hiervoor geen vergunning nodig hebben".

De toezichthouder ontkent in een reactie aan Tweakers dat er inhoudelijk overleg is geweest over het project: "De AP heeft dit systeem niet van tevoren getoetst; de AP heeft dit systeem dus niet goedgekeurd, maar ook niet afgekeurd. De AP zit namelijk met een fors capaciteitstekort: we hebben simpelweg te weinig mensen om alles te doen wat we zouden willen doen. De AP heeft geen overleg gevoerd met Brein. De AP heeft alleen de vergunningaanvraag behandeld."

Woordvoerder Quinten Snijders van de Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt tegenover Tweakers dat de toezichthouder gekeken heeft of er een vergunning moest worden afgegeven en dat er per brief enkele procesmatige vragen zijn gesteld aan Brein om dat te kunnen beoordelen: "Na antwoord van Brein heeft de AP per brief medegedeeld dat een vergunning niet nodig is. Een vergunning is bij dit soort zaken nooit noodzakelijk, maar het is wel de verantwoordelijkheid van de organisatie die zo'n systeem wil inzetten om zich aan de wet te houden. Brein moet zelf aantonen dat ze aan rechtspraak én aan de AVG voldoen. De AP heeft nooit met Brein overlegd over de inhoud van dit protocol. Over eerdere, soortgelijke protocollen is wel overleg geweest."

Brein-directeur Tim Kuik zegt tegen Tweakers: "Dit project is enkele jaren in ontwikkeling geweest en op verschillende momenten is er contact met de AP geweest. Wij hebben aan de hand daarvan uiteindelijk het protocol voor dit project ontwikkeld, daar hebben wij een vergunning voor aangevraagd. Daarover zijn vragen gesteld door de AP en beantwoord door Brein. De AP heeft daarop besloten dat er geen vergunning nodig is en niet verder getoetst. Uiteraard houdt Brein zich aan de wet en rechtspraak. Wij hebben de voorgeschreven DPIA uitgevoerd met behulp van een externe expert en handelen conform de AVG."

Ook zonder inhoudelijke behandeling van het plan kan Brein beginnen met het waarschuwen van torrentgebruikers. "Als er klachten bij ons binnenkomen, dan zullen we die klachten uiteraard gepast onderzoeken, wat betekent dat we het systeem nader onder de loep kunnen nemen", zegt de AP in zijn verklaring.

Brein wil ip-adressen verzamelen en daarmee bij providers aankloppen, om torrentgebruikers een waarschuwing te sturen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens gaat het om strafrechtelijke gegevens en daarmee dus zeer gevoelige persoonsgegevens. "Gezien het flinke personeelstekort moeten wij vaak pijnlijke keuzes maken en kunnen we hiernaar dus niet zomaar vooraf proactief onderzoek instellen; dat past ook niet binnen de focus die we hebben geformuleerd voor de komende jaren", zegt de AP.