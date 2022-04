VodafoneZiggo laat dataverkeer niet meer via Amsterdam Internet Exchange lopen

VodafoneZiggo laat zijn dataverkeer sinds 30 november niet langer via de Amsterdam Internet Exchange lopen. Het bedrijf wil de dataverbindingen beter integreren met moederbedrijf Liberty Global.

Het dataverkeer van VodafoneZiggo loopt sinds 30 november niet meer via de AMS-IX, zegt het bedrijf tegen AG Connect. Het zou gaan om al het dataverkeer en niet slechts een deel, zoals dat soms eerder ging. Het gaat om een beslissing die vanuit moederbedrijf Liberty Global wordt genomen, zegt een woordvoerder tegen de site. Aanvankelijk was het de bedoeling dat VodafoneZiggo vanaf 1 november al al zijn verkeer bij de AMS-IX weg zou halen, maar dat is een maand later geworden. Het bedrijf wilde naar eigen zeggen eerst zeker weten dat de kwaliteit goed genoeg was.

De zet komt niet helemaal onverwacht. Vorig jaar schreef het Financieel Dagblad al dat de provider aan het overstappen was naar directe verbindingen. De provider zei toen dat het vooral om een kostenoverweging ging, omdat transitproviders zoals Cogent en Telia goedkoper zouden zijn dan de AMS-IX. VodafoneZiggo is niet de enige provider die weg is bij de internetexchange. Vorig jaar begon T-Mobile met het routeren van internetverkeer via Duitsland, al draaide de provider dat besluit later weer terug.