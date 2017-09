'EU hield onderzoek achter dat beperkt negatief effect van piraterij aantoont'

De Europese Commissie heeft een onderzoek naar de gevolgen van piraterij uit 2015 niet zelf gepubliceerd en pas na meerdere verzoeken van een EuroparlementariŽr vrijgegeven. De conclusie van het onderzoek was dat er alleen bij nieuwe topfilms een negatief effect op de omzet was.

De Europarlementariër van de Piratenpartij, Jila Reda, vraagt zich af waarom de Europese Commissie een duur onderzoek twee jaar lang niet publiceerde. "De studie had nog jaren in een la kunnen liggen als ik het niet opgevraagd had", stelt ze. In januari 2014 gaf de Europese Commissie het Nederlandse bedrijf Ecorys de opdracht een onderzoek uit te voeren onder de naam Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU. Het doel was om het effect van piraterij op de verkoop van films, games, muziek en e-books te analyseren. Met het onderzoek is een bedrag van 360.000 euro gemoeid.

Voor het onderzoek werden 30.000 inwoners uit de zes lidstaten Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje, Zweden en het VK ondervraagd, in de periode tussen september en oktober 2013. De belangrijkste conclusie was dat er geen statistisch bewijs was voor de stelling dat online auteursrechtinbreuken een negatief effect hebben op verkopen. Een uitzondering betreft de verkopen van nieuwe topfilms: volgens de onderzoekers laat de statistische analyse zien dat voor elke tien recente blockbusters die illegaal bekeken worden, vier films minder legaal geconsumeerd worden.

Het onderzoek tekent aan dat er aanwijzingen zijn dat het verlagen van de prijs voor films en tv-series een positief effect kan hebben op die verhouding. De analyse toont aan dat ten tijde van het onderzoek 80 procent van de internetpiraten niet bereid was om de winkelprijs van films en tv-series te betalen, terwijl 20 procent daar wel toe bereid was. Bij games, e-books en muziek lagen de prijzen op of rond de gewenste bedragen die illegale gebruikers wilden neertellen.

Volgens burgerrechtenorganisatie European Digital Rights is het opvallend dat juist de negatieve impact van piraterij op de legale filmconsumptie zijn weg heeft gevonden naar een publicatie van twee leden van de Europese Commissie, zonder dat er melding werd gemaakt van de overige resultaten.

Jila Reda vroeg het onderzoek in juli op, na gewezen te zijn op de aanbesteding uit 2013. De Europese Commissie stelde het vrijgeven van het document meerdere keren uit, zo blijkt uit de publieke e-mailconversatie.