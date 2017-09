Canon werkt aan camerasysteem dat sportwedstrijden om kan zetten in 3d

Canon werkt aan een systeem van camera's en software waarmee bijvoorbeeld sportevenementen omgezet kunnen worden in 3d-beelden. Dat moet het mogelijk maken om vervolgens vrij rond te bewegen met een virtuele camera.

Canon noemt de techniek Free Videopoint Video System. Volgens de Japanse camerabouwer werkt het door camera's met een hoge resolutie rondom in een stadion te plaatsen. De camera's zijn in een netwerk met elkaar verbonden en registreren een evenement vanuit verschillende standpunten.

Het systeem moet het mogelijk maken om vervolgens de beelden weer te geven als ruimtelijke 3d-beelden, waarbij gebruikers een virtuele camera kunnen draaien en vanuit alle hoeken kunnen kijken. Het eindresultaat is geen video, maar een 3d-weergave.

Technische details over het systeem geeft Canon verder niet. Wel zegt de camerabouwer dat het onderzoekt of het systeem ook in te zetten is voor het trainen van teams en atleten. Canon gaat het systeem in november demonstreren op de Inter BEE 2017-beurs in Japan.

Promotievideo van Canon Free Videopoint Video System

Intel heeft een vergelijkbare techniek, nadat het in in 2015 Replay Technologies overnam. Het systeem van Intel heet 360 Replay en wordt onder andere wordt ingezet bij basketbalwedstrijden in de VS en sinds eind vorig jaar in de Spaanse voetbalcompetitie La Liga. Het Intel-systeem wordt alleen gebruikt voor herhalingen en op het moment dat de virtuele camera draait, wordt het beeld stilgezet. Canon lijkt met zijn systeem bewegende 3d-beelden mogelijk te willen maken.

Promotievideo van Intel 360 Replay-systeem