Hyundai toont EV-platform voor 400V- en 800V-laden en bereik van ruim 500km

Hyundai introduceert een nieuwe platform voor elektrische auto's. Het platform maakt auto's met een bereik van meer dan 500km mogelijk en biedt ondersteuning voor een 800V-accusysteem, waarbij voor het laden ook naar 400V kan worden geschakeld.

Het E-GMP-platform is het eerste platform van Hyundai dat uitsluitend voor elektrische accuauto's is ontworpen. De huidige elektrische auto's van het Koreaanse merk, zoals de Kona Electric, zijn gebouwd op aangepaste platforms die eigenlijk voor reguliere auto's met verbrandingsmotoren zijn bedoeld. Volgens Hyundai maakt het nieuwe platform onder andere meer flexibiliteit, een vergroot bereik en meer interieurruimte mogelijk.

Zo wordt het accupakket onder de vloer geplaatst, tussen de voor- en achteras, zodat een platte vloer mogelijk is, er meer beenruimte komt en het massacentrum relatief laag ligt. Volgens Hyundai maakt het platform het mogelijk om relatief compacte en krachtige accu's te plaatsen, mede door verbeterde koelcapaciteiten. Daarbij wordt een tien procent hogere energiedichtheid genoemd. Het bedrijf zegt daarbij dat het platform een bereik van meer dan 500km mogelijk moet maken op grond van de wereldwijde WLTP-norm. Overigens komt de huidige Kona Electric daar op papier al bij in de buurt, met een opgegeven bereik van 484km.

Een in het oog springend onderdeel is het systeem voor het laden van de accu. Het platform heeft een 800V-laadcapaciteit als de standaard, maar maakt ook 400V-laden mogelijk zonder dat er volgens Hyundai additionele componenten of adapters nodig zijn. Het bedrijf spreekt over 's werelds eerste multilaadsysteem, waarbij de motor en omvormer ook van 400V naar 800V kunnen overschakelen.

De toepassing van een 800V-accusysteem is langzaamaan in opkomst bij elektrische auto's. Zo beschikken onder meer de Porsche Taycan-modellen hierover. Een dergelijk systeem maakt laden met 350kW mogelijk, terwijl dat bij 400V neerkomt op ongeveer 50 tot 150kW. Hyundai spreekt in het kader van 800V over het laden van nul naar tachtig procent in achttien minuten en dat er na vijf minuten al 100km aan bereik kan worden toegevoegd, al noemt het bedrijf daarbij niet van welke accucapaciteit het uitgaat.

Het nieuwe platform maakt bidirectioneel laden mogelijk, waarbij energie uit de accu wordt gehaald voor het leveren van stroom voor bijvoorbeeld elektrische apparatuur, waarbij maximaal 3,5kW haalbaar is. Hyundai noemt het leveren van elektriciteit voor een airconditioningapparaat of een 55"-televisie als voorbeeld, maar het zou ook mogelijk zijn om een andere elektrische auto te laden. De functie wordt door de fabrikant aangeduid met vehicle-to-load, ofwel de v2l-functie, maar de fabrikant noemt niet de algemenere v2x -aanduiding of v2g , waarbij dat laatste staat voor de situatie waarin de auto energie teruglevert aan het energienet.

Het E-GMP-platform zal onder meer gebruikt worden voor de komende Ioniq 5-auto, die in 2021 zal worden onthuld. Dat zal waarschijnlijk de eerste keer zijn dat het nieuwe platform uitkomt en de basis vormt voor een elektrische auto.