Kia toont elektrische auto EV6 met gebogen breedbeeldscherm als dashboard

Kia heeft het exterieur en interieur van zijn EV6 getoond, het eerste model van de Zuid-Koreaanse fabrikant dat is ontworpen op basis van het E-GMP-platform voor elektrische auto's. Het dashboard en infotainmentsysteem bestaat uit een breed gebogen scherm.

Hoe groot het scherm precies is en welke resolutie het heeft, is nog niet bekend. Kia toont alleen afbeeldingen en spreekt in een persbericht over een high-definition beeldscherm. Op de renders is te zien dat het scherm achter het stuur begint en doorloopt tot de middenconsole. Het gedeelte achter het stuur geeft details weer over snelheid en bereik, terwijl de rechterkant gebruikt wordt voor het infotainmentsysteem en de navigatie.

Volgens Kia krijgt de auto een minimaal aantal fysieke knoppen. Boven de middenconsole, onder het scherm, zitten haptische 'knoppen' waarmee passagiers instellingen voor de verwarming, ventilatie en airconditioning kunnen regelen.

Kia heeft nog geen technische specificaties gegeven van de EV6. Dat zal later deze maand gebeuren bij de officiële onthulling. De auto is het eerste volledig elektrische model van de fabrikant dat is gebaseerd op het Electric-Global Modular Platform. Dat is ontwikkeld door Hyundai en werd eind vorig jaar gepresenteerd.

Alle elektrische auto's van Kia en Huyndai worden vanaf dit jaar op dit E-GMP-platform gebouwd. Het platform is geschikt voor auto's met een bereik van meer dan 500km en biedt ondersteuning voor een 800V-accusysteem, dat voor het laden ook naar 400V kan schakelen. Vorige maand introduceerde Huyndai zijn Ioniq 5. Omdat die op hetzelfde platform is gebaseerd, geeft die auto vermoedelijk een beeld van wat er van de specificaties van de Kia EV6 verwacht kan worden.