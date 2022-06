KIA: EV9 verschijnt in 2023 en krijgt ota-updates en modus voor autonoom rijden

KIA voorziet zijn komende elektrische EV9-auto van over-the-air updates en feature on demand. Daarnaast voorziet KIA de auto van AutoMode, een techniek voor autonoom rijden waar op termijn meer voertuigen mee uitgerust worden.

KIA's EV9 staat gepland voor 2023 en moet dan de eerste elektrische auto van het bedrijf worden met ota -updates, fod en AutoMode. De fod houdt in dat kopers van de EV9 moeten betalen voor extra functionaliteiten die KIA kan activeren. AutoMode moet na de EV9 naar meer elektrische auto's van het bedrijf komen en tegen 2026 in alle nieuwe KIA-modellen beschikbaar zijn.

Het is niet bekend in welke mate AutoMode in eerste instantie autonomie biedt, maar het doel van de fabrikant is dat de techniek uiteindelijk volledig autonoom rijden mogelijk maakt. Het bedrijf noemt ook de aanwezigheid van een Highway Driving Pilot-functie, voor rijden op snelwegen zonder dat ingrepen van de bestuurder vereist zouden zijn.

De EV9 is vooralsnog alleen als conceptauto getoond. Het gaat om een suv met een lengte van vijf meter, die in vijf seconde van 0 naar 100km/u moet kunnen accelereren. De actieradius moet op 540 kilometer uitkomen en na zes minuten laden, zou de auto tot 100 kilometer moeten kunnen rijden, is het streven van KIA.

De fabrikant kondigde de EV9-functies aan tijdens de publicatie van zijn roadmap. Daarop staat het doel om tegen 2027 een serie van veertien bev 's te hebben. Tegen 2030 zou KIA dan 1,2 miljoen bev's moeten verkopen.

KIA's conceptauto EV9