Elektrische Dacia Spring met actieradius van 230km kost in Nederland 17.890 euro

Dacia heeft de prijzen bekendgemaakt van de elektrische crossover Spring. De crossover gaat in Nederland 17.890 euro kosten, in België kost deze 16.990 euro. De auto wordt in beide landen in het najaar geleverd. Het is de goedkoopste elektrische auto in Europa.

De Dacia Spring heeft een 26,8kWh-accupakket waarmee een WLTP-actieradius van 230 kilometer mogelijk is. In de stad moet een actieradius van 305 kilometer mogelijk zijn. De accu is thuis met maximaal 7kW op te laden. Dan moet de accu binnen 4 uur en 27 minuten volledig opgeladen kunnen worden. Optioneel wordt de auto met een DC-laadaansluiting geleverd, dan is de auto tot 80 procent op te laden in 50 minuten. Deze 30kW-gelijkstroomlader kost 495 euro. In België kost deze 250 euro.

Met de enkele 44pk-sterke elektromotor moet de Spring een topsnelheid van 125 kilometer per uur kunnen halen. Een acceleratietijd geeft Dacia niet. De spring is 3,734 meter lang, 1,770 meter breed met spiegels uitgeklapt en 1,488 meter hoog. De kofferbak is 290 liter groot. De wielbasis bedraagt 2,423 en de bodemvrijheid bij onbeladen Spring is 150mm.

Optioneel is er een Comfort Plus-uitvoering, daarbij krijgt de koper een 7"-infotainmentscherm met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. De Spring krijgt dan ook een achteruitrijcamera en achterparkeersensoren. Dit pakket kost duizend euro extra en is nodig voor de snellaadaansluiting. De Spring heeft standaard een 3,5"-instrumentenclusterscherm.

Naast de consumentenversie introduceert Dacia de bedrijfswagenversie Spring Cargo, zonder achterbank en grotere laadruimte van 1100 liter en een laadvermogen van 325kg. Deze zou begin 2022 leverbaar kunnen zijn, al onderzoekt Dacia nog of deze variant naar België en Nederland komt. De reguliere Dacia Spring is in Nederland vanaf 1 april te bestellen, in België start de verkoop twee weken later.