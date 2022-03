Volvo toont elektrische suv C40 Recharge met 78kWh-accu en actieradius van 420km

Volvo heeft de C40 Recharge geïntroduceerd, de eerste Volvo die alleen als volledig elektrische auto verkocht zal worden. De coupé-suv rijdt op het door Volvo en Geely ontwikkelde CMA-platform, net als de eerder uitgebrachte Volvo XC40 Recharge.

Het grootste verschil tussen de C40 en de XC40 is de daklijn. Bij de C40 loopt het dak eerder af naar beneden. Dit betekent dat de C40 van binnen aan de achterkant minder ruim zal zijn dan de XC40. Het voordeel van die aflopende daklijn is dat de C40 aerodynamischer en lichter kan zijn dan de XC40, wat weer goed is voor de actieradius. Volvo geeft voor de elektrische XC40 een wltp-bereik op van 418 kilometer. Bij de C40 Recharge is dit een geschat wltp-bereik van 420 kilometer, schrijft Volvo.

Van de 78kWh-accucapaciteit is 75kWh netto bruikbaar. De accu is thuis met een driefase-11kW-lader in acht uur tijd van leeg naar 100 procent te laden. Opladen via een stopcontact kan ook, dan duurt het 40 tot 72 uur, afhankelijk van de stroomsterkte. Met een 150kW-snellader is de auto in zo'n 40 minuten tijd van leeg naar 80 procent te laden. Dat staat gelijk aan 80 tot 100 kilometer in 10 minuten laden.

De Volvo C40 Recharge is 443,1cm lang, 203,5cm breed met de spiegels uitgeklapt en 158,2cm hoog. De kofferbak aan de achterzijde is 413 liter groot, de frunk is 31 liter groot. De crossover weegt 2185 kilogram en kan met de trekhaak maximaal 1800kg trekken. Voor de aandrijving heeft de C40 op elke as een motor. Daarmee heeft de crossover vierwielaandrijving. De motoren leveren beide 150kW en 330Nm. In totaal heeft de C40 Recharge 300kW of 408pk en 660Nm. Daarmee kan de C40 van nul naar honderd kilometer per uur sprinten in 4,9 seconden. De topsnelheid is, net als bij alle nieuwe Volvo's, begrensd op 180km/u.

Het besturingssysteem van de C40 is samen met Google ontwikkeld en gebaseerd op Android Automotive. Daarmee krijgen bestuurders apps als Google Maps en Google Assistent, zonder dat er een verbinding met een smartphone nodig is. De C40 krijgt daarnaast koplampen met 84-pixelleds. Hiermee kan de auto continu met groot licht rijden. Detecteert de camera van de C40 andere voertuigen, dan zorgen de pixelleds ervoor dat maximaal vijf auto's niet worden beschenen, terwijl het groot licht verder aan blijft.

Volvo geeft nog geen prijs voor de C40 Recharge. Later dit jaar moet de productie in het Belgische Gent starten. De C40 wordt alleen online verkocht en is onderdeel van Volvo's nieuwe elektrificatiestrategie. Per 2025 moet de helft van de verkochte modellen volledig elektrisch zijn. Vanaf 2030 verkoopt het Zweedse bedrijf alleen nog maar elektrische auto's. De elektrische XC40 Recharge kost 55.495 euro. De C40 zal naar verwachting iets duurder zijn.