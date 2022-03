Epic Games neemt Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic over

Epic Games heeft de Tonic Games Group overgenomen, het moederbedrijf van onder meer Mediatonic. Mediatonic is de ontwikkelaar van Fall Guys: Ultimate Knockout. De ontwikkelaar zegt nu meer middelen te hebben om aan Fall Guys te kunnen werken.

Hoeveel Epic Games voor het Britse Tonic heeft betaald, wordt in het persbericht niet duidelijk. De bedrijven zeggen dat de gameplay van Fall Guys niet zal veranderen en dat Epic in het spel blijft investeren. In een faq geeft Mediatonic aan dat Fall Guys beschikbaar blijft op Steam en PlayStation-consoles. Ook komt het spel nog steeds naar Xbox-consoles en de Nintendo Switch.

In de faq meldt Mediatonic wel dat er bepaalde functies zijn van Epic-spellen Fortnite en Rocket League, die de ontwikkelaars graag in Fall Guys willen implementeren. De ontwikkelaars noemen accounts, cross-platform en groepsmodussen als voorbeeld. Vermoedelijk wordt het met de overname makkelijker om deze functies naar Fall Guys te kunnen brengen.

Mediatonic zegt al langer met Epic Games in gesprek te zijn. Het team van Mediatonic blijft als groep werken aan Fall Guys. Vooralsnog worden de ontwikkelaars dus nog niet samengevoegd met andere studio's van Epic Games.

Fall Guys kwam augustus 2020 voor het eerst uit voor PlayStation 4 en Windows. In het platform-spel moeten spelers met maximaal zestig andere spelers levels zien te voltooien. In sommige levels moeten ze samenwerken. Ieder level vallen er spelers af, tot er een winnaar is. Tweakers schreef vorig jaar een review van Fall Guys.