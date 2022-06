Fall Guys: Ultimate Knockout verschijnt dit jaar niet meer voor Switch en Xbox

De Battleroyalegame Fall Guys: Ultimate Knockout verscheen eerder al voor pc en PlayStation 4, maar de release voor de Nintendo Switch, Xbox One en Xbox Series X/S laat nog op zich wachten. De maker bevestigt nu dat de game niet meer dit jaar verschijnt voor deze platformen.

In een nieuwsbericht kondigt ontwikkelaar Mediatonic de plannen aan voor het zesde seizoen van Fall Guys, maar meldt ook dat de versies voor de Xbox-consoles en de Switch niet meer dit jaar verschijnen. De gamemaker reageert daarmee op de geruchten dat deze versies zouden verschijnen met de release van de nieuwe content in seizoen zes, maar dat is dus niet het geval.

Fall Guys verscheen vorig jaar voor de PlayStation 4 en pc. De versies voor Xbox en Switch werden begin dit jaar aangekondigd voor afgelopen zomer. In mei meldde de ontwikkelaar dat deze versies voorlopig werden uitgesteld, omdat ze anders niet alle features in de game konden krijgen. Er is toen geen releasedatum gemeld en nu bevestigt Mediatonic dat de release dit jaar niet meer gaat plaatsvinden.

Fall Guys: Ultimate Knockout is een unieke game in het battleroyalegenre. In de game moeten spelers elkaar niet uitschakelen door te schieten, maar door een hindernisbaan af te leggen en verschillende minigames te voltooien. PlayStation- en pc-spelers kunnen vanaf woensdag aan de slag met de nieuwe events, levels en hindernissen in seizoen zes.