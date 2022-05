Release Fall Guys voor Switch en Xbox is uitgesteld en game krijgt cross-play

De release van battle-royale-platformgame Fall Guys voor de Xbox en Switch wordt uitgesteld. De ontwikkelaar zegt meer tijd nodig te hebben voor de ports en geeft ook geen nieuwe releasedatum. Verder meldt de maker dat de game cross-play gaat krijgen.

"We beseften dat onze eerder aangekondigde release in de zomer voor deze platformen gewoon te vroeg is. Zo kunnen we niet alle features waar we aan werken in de game krijgen", stelt ontwikkelaar Mediatonic op zijn website. Ze werken aan een port voor de Switch, Xbox One en Xbox Series X en S.

De game krijgt in de toekomst dus cross-play. Dat is nu nog helemaal niet het geval: de PS4- en Windows-versies van de game hebben hun eigen spelerspoules die niet gedeeld worden met elkaar. Tussen welke platformen cross-play dan gaat werken, meldt Mediatonic niet expliciet. Het zegt alleen dat 'wanneer we nieuwe platformen toevoegen, spelers toch in harmonie met hun maatjes kunnen buitelen, ongeacht hun platformkeuze'.

Fall Guys: Ultimate Knockout is een platformgame en battle royale in een. Maximaal zestig spelers moeten zich een weg banen door allerlei hindernisbanen en minigames, waarbij ze zelf niet van het level moeten vallen en er de mogelijkheid is om anderen tegen te werken of juist met ze samen te werken. Dat laatste zorgt voor een pril bondgenootschap, want er is geen voice- of tekstchat in het spel.