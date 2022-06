Fall Guys is in de zomer beschikbaar voor Nintendo Switch

Fall Guys kwam in de zomer van vorig jaar uit op de pc en de PlayStation 4 en in de zomer van dit jaar komt daar de Nintendo Switch als platform bij. Tijdens de Nintendo Direct-presentatie is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.

Fall Guys: Ultimate Knockout, de populaire, kleurrijke battleroyale-partygame van ontwikkelaar Mediatonic, komt ergens in de zomer naar de Nintendo Switch, maar veel nadere details zijn nog onbekend. In een korte teaservideo zijn de kenmerkende personages te zien met Joy-Cons in hun handen.

In de game kunnen tot zestig spelers in de huid van kleurrijke poppetjes kruipen en een parcours afleggen. Daarbij krijgen ze te maken met vreemde hindernissen en moet er gestreden worden tegen tegenstanders en natuurwetten. Het afvalracespel is te vergelijken met tv-shows als Wipeout en het Japanse Takeshi's Castle. Elke ronde duurt doorgaans slechts een paar minuten.

Vorig jaar was de game behoorlijk populair. Fall Guys kwam op 4 augustus uit en was vrij snel al de best verkopende titel op Steam. In de tweede week van augustus bleek dat er al twee miljoen exemplaren van Fall Guys op Steam waren verkocht en dat liep op naar zeven miljoen exemplaren eind die maand. De game werd ook de meest gedownloade PlayStation Plus-titel. Tweakers schreef vorig jaar een review van Fall Guys.