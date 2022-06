Fall Guys-ontwikkelaar zet game-code per ongeluk online in update

Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic heeft de code van zijn game per ongeluk verspreid in een Steam-update voor het spel. De map FallGuys_client_BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame is namelijk meegegaan.

De game is gemaakt met Unity en volgens diens documentatie bevat deze map 'gegevens die nodig zijn om je game te debuggen, inclusief PDB-bestanden met debug-info en C++-code gegenereerd op basis van de scripts'. Ook de managed dlls zijn aanwezig. Pavel Djundik, oprichter van onder andere SteamDB, trok aan de bel over de zaak. Daarna trok Mediatonic de wijzigingen terug.

Hoe gevoelig de informatie is, is niet helemaal zeker. Djundik spreekt van 'de game-code', terwijl een reageerder en vrijwillig KDE-sysadmin stelt dat het 'geen originele broncode is, maar alleen il2cpp-output'. Dat zou nog steeds 'interessanter zijn voor hackers dan direct de .exe- en .dll-bestanden in duiken'. Il2cpp is de intermediate language to C++ en wordt door Unity omgezet in C++, wat daarna weer omgezet wordt in een binary voor een specifiek platform, zoals Windows.

Ook de Nederlandse gameontwikkelaar en Vlambeer-oprichter Rami Ismail beaamt tegenover Tweakers dat de ernst niet helemaal zeker is, maar dat het niet positief kan uitpakken: "Het is lastig te zeggen wat de gevolgen zijn, maar de korte versie is: dit maakt het aanzienlijk makkelijk om uit te vogelen hoe de code in elkaar zit".

Volgens de tijdlijn van SteamDB heeft de update klaargestaan van donderdag tot vrijdag, met een totaal tijdsbestek van 28,5 uur. PC Gamer heeft Mediatonic om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niets van zich laten horen.

Fall Guys: Ultimate Knockout is een platformgame en battle royale in een. Maximaal zestig spelers moeten zich een weg banen door allerlei hindernisbanen en minigames, waarbij ze zelf niet van het level moeten vallen en er de mogelijkheid is om anderen tegen te werken of juist met ze samen te werken. Dat laatste zorgt voor een pril bondgenootschap, want er is geen voice- of tekstchat in het spel.