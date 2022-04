VNG: vroegtijdig verschenen verkiezingsuitslagen zijn afkomstig van briefstemmen

De VNG meldt dat de vroegtijdig verschenen verkiezingsuitslagen afkomstig zijn van briefstemmen. De VNG haalde eerder vandaag de website opkomstenuitslag.nl offline, nadat tweakers vroegtijdig uitslagen van enkele steden vonden in de broncode van die site.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse gemeenten laat aan Tweakers weten dat de vereniging momenteel onderzoek doet naar de onbedoelde toegang tot de resultaten van de eerste getelde stemmen. De website is uit voorzorg offline gehaald, en blijft onbereikbaar totdat het onderzoek is voltooid. De vereniging meldt dat de website zeker ook donderdag offline zal blijven.

Voordat opkomstenuitslag.nl offline werd gehaald, toonde deze site data uit de StembureauApp, die door zestien gemeenten wordt gebruikt tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen. De app meet onder andere de opkomst per gemeente, maar stembureauvoorzitters kunnen daar ook getelde stemmen in doorgeven, zodat dat gebruikt kan worden als controle voor het handmatig tellen van de stemmen. De app zou dan ook uiteindelijk de uitslagen per partij tonen, in aantallen en in percentages.

Verkiezingsuitslagen mogen pas vanaf woensdagavond 21:00 uur gepubliceerd worden, maar eerder vandaag vond tweaker 3ssen in de broncode van de website al enkele .json-bestanden. Daarin werden de eerste verkiezingsresultaten van Groningen, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven vermeld. In totaal waren in de .json-bestanden de uitslagen van 5942 stemmen te vinden.

De VNG bevestigt tegenover Tweakers dat de eerste verkiezingsuitslagen, die te vinden waren in de broncode van de website, bestonden uit briefstemmen. "Normaal gespoken starten de tellingen pas na het sluiten van de stembussen op de verkiezingsdag, maar tijdens deze verkiezingen mochten de briefstemmen al vanaf woensdagochtend geteld worden", meldt een woordvoerder van de VNG aan Tweakers. Uitslagen van deze briefstemmen komen ook in de app te staan, bevestigt de vereniging.

De zestien gemeenten kunnen de StembureauApp gewoon blijven gebruiken, meldt de VNG. Er verandert vandaag ook niets aan het stemproces. Aangezien het tellen van de stemmen nog steeds met de hand gaat, heeft de app hier ook geen invloed op.