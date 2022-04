Raad van State: overheid hoeft broncode van debat-app niet openbaar te maken

De Tweede Kamer hoeft de broncode van de Debat Direct-app definitief niet openbaar te maken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van gebruiker Jos van den Oever ongegrond verklaard.

De Afdeling bestuursrechtstraak van het hoogste rechtsorgaan deed uitspraak in een zaak tussen Jos van den Oever en de Tweede Kamer. Van den Oever wil de broncode van de app Debat Direct hebben. Met die app kunnen debatten uit de Tweede Kamer worden gevolgd en teruggekeken. De app is alleen beschikbaar voor Android en iOS. Van den Oever wil, als gebruiker van een alternatief besturingssysteem, dat de Tweede Kamer de broncode openbaar maakt zodat hij zelf een app kan ontwikkelen. Tweakers schreef eerder deze maand een Plus-artikel over Van den Oever en de rechtszaak.

De Raad van State zegt dat het juridisch niet nodig is de broncode openbaar te maken. Daarmee bevestigt de Raad een uitspraak van de rechtbank van vorig jaar. Die stelde dat de broncode niet openbaar hoefde te worden gemaakt omdat daar geen juridische basis voor was. Van den Oever verwees naar de Wet hergebruik van overheidsgegevens of de Who, waarin staat dat overheidsinformatie wel openbaar moet worden gemaakt. De Tweede Kamer valt echter niet onder die wet, concludeert de Raad van State nu ook. Ook via de Wet openbaarheid van bestuur kan de broncode niet worden opgevraagd, want de Wob is evenmin van toepassing op de Tweede Kamer.

"De Afdeling is van oordeel dat de broncode niet al op grond van de Wob of een andere wet openbaar is", schrijft de Raad. "Dit betekent dat er geen verplichting bestaat om deze informatie op grond van de Who voor hergebruik ter beschikking te stellen."

Opvallend aan de uitspraak is dat de broncode van de app al wel gewoon online te vinden is. Van den Oever wist de app met behulp van source maps alsnog te reconstrueren, maar volgens de Raad is dat niet relevant. "Dat volgens Van den Oever delen van de broncode feitelijk beschikbaar zijn, daargelaten of deze stelling volledig juist is, betekent dus niet dat de broncode in juridisch zin openbaar is gemaakt", schrijft de Afdeling. Omdat er geen licentie is om de broncode te gebruiken mag dat officieel dus niet.

Van den Oever zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak. "Ik vind deze uitspraak onbegrijpelijk, maar ik moet me erbij neerleggen", schrijft hij. "Nu is het aan de Tweede Kamer om actie te ondernemen. In het licht van de bevindingen van de Commissie-Van Dam en het aannemen van de wet Open Overheid, zou het consequent zijn als de nieuwe Kamervoorzitter de broncode alsnog openbaar maakt. Iedere partij in de Tweede Kamer, die transparantie belangrijk vindt, kan hier in het presidium op aandringen."