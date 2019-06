Devolver Digital kondigt 'bootlegs' van zijn eigen games aan

Devolver Digital kondigde tijdens zijn 'Devolver Direct'-video een acht-in-een-pakket met daarin 'bootleg'-versies van zijn eigen games aan. Ook liet de uitgever nieuwe games als Fall Guys Ultimate Knockout en Carrion zien.

Voor het derde jaar op rij hield Devolver Digital op de E3-gamebeurs zijn eigen presentatie, die op een satirische wijze de andere persconferenties probeert na te bootsen. Dit jaar kondigde de uitgever een 'bootleg'-collectie aan, met daarin acht games van Devolver zelf. Onder andere Enter the Gun Dungeon, Catsylvania en Hotline Milwaukee bevinden zich in de collectie, die voor 3,99 euro te koop is maar tijdelijk met 1 procent is afgeprijsd.

De uitgever heeft ook nieuwe games aangekondigd, zoals Fall Guys Ultimate Knockout. De game is een battleroyalespel waarin de speler niet door andere spelers wordt uitgeschakeld maar door de omgeving. Fall Guys Ultimate Knockout komt in 2020 uit voor de PlayStation 4 en de pc.

Ook werd de game Carrion getoond. Carrion is een horrorgame waarin de speler niet als slachtoffer maar als het monster het verhaal doorloopt. De game vindt plaats in een wetenschappelijke instelling en de speler wordt sterker naarmate hij verder komt en meer vijanden verslaat. De game komt ergens in 2020 uit voor de pc en niet nader benoemde consoles.

Devolver Digital kondigde ook een arcadeversie van Enter the Gungeon aan. De game is een samensmelting van Enter the Gungeon en House of the Undead. Enter the Gungeon: House of the Gundead wordt in samenwerking met Griffin Aerotech gemaakt en spelers beschikken over een arcadekast met geweren. De game kan in co-op gespeeld worden en komt in begin 2020 uit in arcadehallen verspreid over de wereld. Ook kan er een eigen kast besteld worden voor 5000 dollar, omgerekend 4413 euro.

Verder komt er een gratis uitbreiding voor The Messenger uit genaamd Picnic Panic. In deze uitbreiding gaat de hoofdpersoon op vakantie naar een tropisch eiland. Componist Rainbowdragoneyes, die de basisversie van een soundtrack voorzag, brengt voor de uitbreiding achttien nieuwe nummers uit. De uitbreiding is gratis en komt op 11 juli uit voor PlayStation 4, pc en Nintendo Switch. Het basisspel moet wel eerst worden uitgespeeld om de uitbreiding te kunnen spelen.

My Friend Pedro komt uit op 20 juni. De game werd vorig jaar tijdens de E3 aangekondigd en is een 2d-shooter waarin de speler onder meer gebruik kan maken van acrobatiek, gesplitst richten en zijn omgeving om de levels te voltooien.