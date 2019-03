2001: A Space Odyssey-achtige game Observation komt op 21 mei uit voor PS4

Ontwikkelaar No Code brengt zijn sciencefictionthriller Observation op 21 mei uit voor de PlayStation 4. In de game zijn spelers de kunstmatige intelligentie van een ruimtestation. Het spel is geïnspireerd op de film 2001: A Space Odyssey.

Spelers moeten in Observation ontdekken wat er is gebeurd met dr. Emma Fisher en de bemanning van het ruimtestation. Daarbij krijgen ze de controle over het station via S.A.M, de kunstmatige intelligentie aan boord. Sony toonde een verhaaltrailer tijdens zijn State of Play-uitzending en maakte bekend dat de game op 21 mei uitkomt voor de PlayStation 4. Het spel staat voor 25 euro in de PlayStation Store.

In oktober vorig jaar werd de game aangekondigd en toen stond het spel ook op Steam. De game is inmiddels niet meer op Steam te vinden, alleen de aankondiging staat er nog. Het is niet duidelijk of er nog een pc-versie komt, de ontwikkelaar en uitgever zeggen daar momenteel niets over. Mogelijk heeft de uitgever gekozen voor een ander platform om de pc-versie uit te brengen, maar het spel staat momenteel ook niet in de Epic Game Store.