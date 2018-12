Beoordeling wijst op komst Serious Sam Collection naar PlayStation 4 en Xbox One

The Serious Sam Collection komt waarschijnlijk naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Het Amerikaanse leeftijdsclassificatiebureau voor games, ESRB, heeft de inhoud van de collectie beoordeeld en het een classificatie gegeven van 17+.

Gamenieuwswebsite Gematsu merkte de beoordeling van The Serious Sam Collection op. De ESRB heeft de beoordeling gepubliceerd op zijn website en daarbij een korte beschrijving gegeven van de inhoud. De voornaamste redenen om de collectie een 'M-rating' te geven zijn 'bloed, drugreferenties, extreem geweld, gedeeltelijke naaktheid en grof taalgebruik'.

De beoordeling is een indicatie dat de collectie naar de consoles komt, maar Sony, Microsoft en uitgever Devolver Digital hebben daar zelf nog niets over gemeld. Het is niet duidelijk of het gaat om een port van de eerder verschenen versie of om een remaster.

The Serious Sam Collection kwam voor het eerst uit in juli 2013 voor de PlayStation 3 en Xbox 360. De bundel bevat vier spellen: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, Serious Sam 3: BFE en Serious Sam Double D XXL.

In april werd Serious Sam 4: Planet Badass aangekondigd, dat in de loop van 2019 moet uitkomen voor Windows, MacOS, Linux, de PlayStation 4 en Xbox One.